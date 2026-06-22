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Την εβδομάδα τελικού διανύει το ελληνικό MasterChef που ολοκληρώνεται με τη ζωντανή ανάδειξη του μεγάλου νικητή της 10ης σεζόν το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου. Το ριάλιτι μαγειρικής του STAR, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό της prime time ζώνης κατάφερε να συγκεντρώσει για άλλη μια χρονιά άκρως ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης χωρίς να δείχνει σημάδια κόπωσης.

Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ο σταθμός να επιθυμεί τη συνέχιση του πιο πετυχημένου φορμάτ των τελευταίων ετών, το μοναδικό του είδους του που έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες σεζόν στον τηλεοπτικό αέρα.

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Οι τρεις κριτές του MasterChef- Κοντιζάς, Ιωαννίδης, Κουτσόπουλος.

Έρχεται το MasterChef 11

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, λίγο πριν από την τελευταία τους συνάντηση στο πλατό για τη φετινή σεζόν, οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανανέωσαν και επίσημα τα συμβόλαιά τους με τη διοίκηση του STAR, και έτσι, εκτός απροόπτου, οι «μηχανές» του MasterChef θα μπουν ξανά σε λειτουργία τον Νοέμβριο. Μάλιστα η σχετική επιβεβαίωση αναμένεται να γίνει αμέσως μετά την ανακοίνωση του φετινού νικητή.

Οι φετινοί φιναλίστ του MasterChef, Τάσος Παυλίδης και Πάνος Τελάλης.

Απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, οι δύο φιναλίστ, Τάσος Παυλίδης και ο Πάνος Τελάλης ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη, όπου τους υποδέχονται οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Ο μεγάλος νικητής θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ ενώ ο δεύτερος φιναλίστ θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Οι τρεις κριτές έχουν γίνει πλέον και πολύ καλοί φίλοι.

Όσον αφορά τα σενάρια που θέλουν το STAR, εκτός από το GNTM και το MasterChef να έχει στον σχεδιασμό του και το ριάλιτι «Αγρότης, μόνος ψάχνει», πηγές από το κανάλι της Κηφισιάς αναφέρουν πως το συγκεκριμένο project δεν περιλάμβανεται στα μελλοντικά τους πλάνα.