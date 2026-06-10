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Μέχρι τις 14 Αυγούστου θα συνεχιστούν τα γυρίσματα του GNTM, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, δικαιώνοντας τους ιθύνοντες του STAR που την ήθελαν διακαώς στο ριάλιτι μόδας. Στον αρχικό σχεδιασμό το GNTM θα ολοκληρωνόταν 10 μέρες πριν αλλά η καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου πλατό στα στούντιο «Καραμάνος» στο Ίλιον υποχρέωσε την ομάδα να αλλάξει τις ημερομηνίες.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει συμβόλαιο με το STAR μέχρι τον Δεκέμβριο.

Παραμένοντας στο STAR, η Ζήνα Κουτσελίνη έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές για τον μίνι μαραθώνιο δοκιμαστικών που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες για τη νέα της πρωινή εκπομπή με χαρακτήρα κοινωνικό και ψυχαγωγικό. Ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, όπως της Αλεξάνδρας Τσόλκα και του Γρηγόρη Γκουντάρα, αλλά το περιβάλλον της παρουσιάστριας απαντάει ότι δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα κανένας συνεργάτης.

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Γυρίσματα ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη και η Δέσποινα Μοιραράκη για τον νέο κύκλο του Cash or Trash στο STAR.

Η Ζήνα Κουτσελίνη παραμένει για άλλη μια σεζόν στο STAR.

Μπορεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου να έχει ήδη συμπληρωθεί, τόσο όμως ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Φαίη Σκορδά δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις επαφές τους με τις διοικήσεις των σταθμών τους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους στενούς της συνεργάτες.

Τις τελευταίες μέρες, μετά τον σάλο που προκάλεσε το ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο κόψιμο της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», το «Πρωινό» δεν ασχολείται καθόλου με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ο παρουσιαστής σταμάτησε κάθε αναφορά στο δικό του συμβόλαιο και τις περικοπές που θα υποστεί το μπάτζετ του «Πρωινού». Αυτό φυσικά δεν έγινε τυχαία, αφού υπήρξε μια μίνι κρίση στα… ανώτατα κλιμάκια.

Η Φαίη Σκορδά είχε δεχτεί πρόταση να παρουσιάσει το πρωινό του STAR πριν υπογράψει με τον ΣΚΑΪ.

Σε εντατικά γυρίσματα μέχρι τα μέσα Ιουλίου βρίσκεται και η Μαρία Μπεκατώρου για τον νέο κύκλο του The Chase ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αξιοποίησής της τη νέα σεζόν από το MEGA.

Η πιο μεγάλη αλήθεια της ημέρας ακούστηκε πάντως το πρωί από τα χείλη της Κατερίνας Καινούργιου:

Τα τρέιλερ βγήκαν, τα γυρίσματα όμως δεν ξεκίνησαν!

Η μεγάλη «μάχη» όμως θα γίνει για άλλη μια φορά στην prime time ζώνη: Ήδη προβάλλονται τρέιλερ αρκετών σειρών που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα γυρίσματα, τα κάστινγκ δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Μία από τις λίγες εξαιρέσεις είναι ο δεύτερος κύκλος της κωμικής σειράς «Φόνοι στο Καμπαναριό» με την Άντρη Θεοδότου να παίρνει τη σκυτάλη από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που θα τη δούμε φέτος ως Λυσιστράτη στην Επίδαυρο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και τα γυρίσματα για τον τελευταίο κύκλο της σειράς του STAR, IQ 160, με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή.

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι εάν τελικά γίνουν οι Εκλογές τον Οκτώβριο, όπως έχει αρχίσει να ακούγεται, η μυθοπλασία θα αργήσει πολύ να ξεκινήσει φέτος και αυτό έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στα κανάλια λόγω μεγάλης απώλειας εσόδων.

Δεν θα παρουσιάσει καλοκαιρινή εκπομπή στο OPEN η Ιωάννα Μαλέσκου, γιατί δυστυχώς δεν θα υπάρξει καν ψυχαγωγικό μαγκαζίνο αυτή τη θερινή σεζόν λόγω σφιχτού -στα όρια του ασφυκτικού- μπάτζετ στο κομμάτι της ψυχαγωγίας.