Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά το ραντεβού της Τρίτης, η Ζήνα Κουτσελίνη έδωσε οριστικά τα χέρια με το STAR την Παρασκευή ώστε να μετακινηθεί η εκπομπή της στην πρωινή ζώνη.

Χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα αν η Ζήνα Κουτσελίνη θα καλημερίζει το κοινό της στις 10 ή τις 11 το πρωί, η εκπομπή της θα αλλάξει τίτλο και θα έχει αρκετές διαφορές με τις υπόλοιπες εκπομπές της πρωινής ζώνης. Η ίδια, μάλιστα, δεν φαίνεται να αποδέχεται τον όρο «infotainment» καθώς θα εξακολουθήσει να δίνει μεγάλη βαρύτητα στα κοινωνικά θέματα.

Advertisement

Advertisement

Προς το παρόν η ίδια δείχνει αρκετά ψύχραιμη και θέλει να τιμήσει την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να της δείχνει ο σταθμός για 12η συνεχόμενη χρονιά. «Μετά από μια σεζόν που η ίδια δεν κρύβει ότι πέρασε αρκετά δύσκολα- ίσως πιο δύσκολα από κάθε άλλη σεζόν-, θα περάσει τις επόμενες εβδομάδες σχεδιάζοντας με πολλή προσοχή και σκέψη το νέο της βήμα» υποστηρίζει άνθρωπος από το περιβάλλον της στη HuffPost. «Έχει στήσει πολλές πρωινές εκπομπές στο παρελθόν, οπότε ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει».

Ποιοι έρχονται και ποιοι αποχωρούν από το πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη

Αν και κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ σχετικά με το νέο της πάνελ που περιλαμβάνει γνωστά ονόματα (Γκουντάρας, Κάκκαβα, Καλύβα, Ρέβη κ.α), δεν έχει υπάρξει καμία σχετική απόφαση, ούτε καν συζήτηση, καθώς θα γίνουν πολλά δοκιμαστικά μέχρι να η Ζήνα Κουτσελίνη καταλήξει στους συνεργάτες που θα βρεθούν δίπλα της.

Σίγουρη θεωρείται η διακοπή της συνεργασίας με τον Γιάννη Μαλλιαρό, ο οποίος έχει κάνει ήδη συζητήσεις για να επιστρέψει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ενδιαφέρον έχει επίσης πως τα τελευταία 24ωρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που φρόντισαν να αυτοπροταθούν για μία θέση στο τραπέζι της είτε επικοινωνώντας μαζί της απευθείας είτε με στελέχη του STAR.

Η παραπάνω πηγή επιβεβαιώνει ακόμα ότι η Ζήνα Κουτσελίνη είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις τακτικές «επιθέσεις» που δέχεται τους τελευταίους μήνες από τον Γιώργο Λιάγκα- αν μάλιστα ο τελευταίος συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1, από τον Σεπτέμβριο θα βρίσκονται ακριβώς απέναντι, αφού το «Πρωινό» θα επιστρέψει στην παλιά ώρα μετάδοσής του.