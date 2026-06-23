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Ένα επικίνδυνο κυνηγητό στους δρόμους της Αττικής έλαβε τέλος στο Κερατσίνι, όταν μοτοσικλέτα που δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας ενεπλάκη σε τροχαίο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, στα Μέγαρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν δίκυκλο που κινούνταν χωρίς πινακίδες και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, επέλεξε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα και κινούμενος προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Advertisement Advertisement

Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία εξελίχθηκε κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της λεωφόρου Σχιστού, πριν καταλήξει στη λεωφόρο Σαλαμίνος, στο κέντρο του Κερατσινίου.

Εκεί, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη.

Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, η μηχανή μετά τη σύγκρουση παρέμενε στη μέση του δρόμου, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχαν στην επιχείρηση καταδίωξης φτάνουν τρέχοντας στο σημείο προκειμένου να ακινητοποιήσουν τους δύο νεαρούς αναβάτες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 22χρονη συνεπιβάτιδά του. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για απείθεια.