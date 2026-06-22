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Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Περιστερίου, ύστερα από καταγγελία κατοίκων της περιοχής για επεισόδιο μεταξύ των νεαρών.

Τα στελέχη της Άμεσης Δράσης έφθασαν στις 20:30 στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Παγασών και εκεί εντόπισαν την ομάδα των νεαρών σε μια πλατεία. Σε σωματικό έλεγχο, στον οποίο τους υπέβαλαν, ένας από αυτούς είχε πάνω του μια σιδερογροθιά.

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Κάτω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο εκεί κοντά, οι ένστολοι εντόπισαν ένα μαχαίρι κουζίνας, έναν σουγιά, γάντια μηχανής και μια κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά.

Οι ανήλικοι, πέντε Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και δύο με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, στελέχη του οποίου διενεργούν την προανάκριση για παράβαση του νόμου περί όπλων.