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Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης, καθώς ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι Αρχές εντόπισαν τη σορό της θαμμένη σε αγροτική περιοχή περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία της, σήμερα (21/6/2026).

Ο άνδρας, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, βρισκόταν από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που είχε έρθει σε επαφή με την άτυχη γυναίκα. Για τον λόγο αυτό είχε κληθεί επανειλημμένα να καταθέσει, πριν εξαφανιστεί και θεωρηθεί βασικός ύποπτος.

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Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια, είχε εμφανιστεί στην κάμερα του Live News, επιχειρώντας να δείξει ενδιαφέρον για την υπόθεση. Τότε είχε δηλώσει: «εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι για να ηρεμήσουμε όλοι γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να έδωσε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τελευταία συνάντησή τους, ενώ από τις δηλώσεις του άφηνε αιχμές και για τον αδελφό της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές.

«Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή», είπε αρχικά ο Σκοπιανός.

«Μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου».

«Η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ. Κατά την 1:30 με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να έρθει στο σπίτι, στο σπίτι ήρθε 4 και 45. Μου είπε ότι βιάζεται και θέλει να προλάβει το λεωφορείο στις 17:00».

Ο ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι συνάντησε τη Σταυρούλα για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου. Ανέφερε πως η ίδια «ήταν ήσυχη» και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. «Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες».

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Ο ίδιος αρνείται είχε αρνηθεί ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε στο Live News και την Ελευθερία Σπυράκη ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις.

«Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν».

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Σκοπιανός ενοικιαστής είπε πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της.

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«Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Τέλος ο ενοικιαστής του σπιτιού αναφέρθηκε στη συνέντευξη και σε ένα τηλεφώνημα που του είχε κάνει η Σταυρούλα πριν τη συνάντησή τους, κατά το οποίο τον ρώτησε εάν καταγράφουν οι κάμερες.

«Με είχε πάρει η Σταυρούλα, περίπου 10-15 του μήνα, να με ρωτήσει αν καταγράφουν οι κάμερες. Ήθελε να δει κάτι με τους εργάτες, είχαν μάλλον κάποια διαφωνία εκεί πέρα. Είχα πει στον αδερφό της ότι μου ζητάει υλικό και τον ρώτησα για να της το δώσω και μου είπε να μην της το δώσω, γιατί θα μπλέξω, πες της ότι το διέγραψες».

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Στην εκπομπή «Φως Στο Τούνελ» μάλιστα ο ίδιος είχε εκφράσει φόβους ότι απειλείται η ζωή του με σκοπό να διακιολογήσει το γεγονός ότι κρυβόταν και να αποπροσανατολίσει την Αστυνομία. Τα ψέματά του όμως έγινα γρήγορα αντιληπτά και οδήγησαν τις Αρχές στη βεβαιότητα ότι εκείνος είχε διαπράξει το έγκλημα κατά της άτυχης γυναίκας.

«Εγώ την σκότωσα, τσακωθήκαμε για το σπίτι, την έριξα κάτω και την τραυμάτισα με μαχαίρι», φέρεται να ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς μέσα στη νύχτα.

Τα κίνητρα ακόμη ερευνώνται, με τις Αρχές να τείνουν περισσότερο προς την κατεύθυνση προσωπικών ή σεξουαλικών κινήτρων και να μην πείθονται με το κίνητρο των οικονομικών διαφορών στο οποίο επιμένει μέχρι στιγμής ο καθ’ομολογίαν δράστης.

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