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Ο δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο σε χωράφι στον Βατόλακκα όπου είχε θάψει τη σορό του θύματος.

Τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του 43χρονου οδήγησαν τις Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν υπό κράτηση για άλλη υπόθεση, είχε επιχειρήσει αρχικά να ενοχοποιήσει τον αδελφό της θανούσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις και τα εγκληματολογικά κλιμάκια συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας.

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Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σορό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι.

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων φέρεται να κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του Σκοπιανού υπηκόου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το πρωινό της 30ής Μαΐου.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου φέρεται να είχε αποκρύψει τη σορό της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αυτή την ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις συνθήκες της υπόθεσης και τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίασή της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα Χανιά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Οι Αρχές διερευνούσαν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, εξετάζοντας τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών όσο και τυχόν προσωπικές ή άλλες διαφορές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την εξαφάνιση. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε μαρτυρίες και νέα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της, είναι ήδη υπό κράτηση για υπόθεση ναρκωτικών.

Μετά από πιέσεις που δέχθηκε από τους ερευνητές, εν τέλει ομολόγησε το έγκλημα, βάζοντας τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 43χρονος προσπάθησε να υποδείξει ως ένοχο για την εξαφάνισή της τον αδελφό της, λέγοντας μάλιστα πως ο ίδιος δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν όμως στο πάτωμα του σπιτιού του, στην τηλεόραση, στην σφουγγαρίστρα και στο αυτοκίνητό του, τον «πρόδωσαν» αμέσως. Ο 43χρονος, από την αρχή θεωρούνταν ο βασικός ύποπτος καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη και κατά τις καταθέσεις του, υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις.

Τα ίχνη της 45χρονης χάθηκαν στα τέλη του Μαΐου με την εξαφάνισή της να δηλώνεται λίγα 24ωρα μετά, από τον αδελφό της.