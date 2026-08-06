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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού του Αριστοτέλη Δαμίγου, του πιλότου και συντονιστή-μεταφραστή που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα.

Στην αίθουσα τελετών του αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας βρέθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από το πυροσβεστικό σώμα, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

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Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

Κατά τη διάρκεια της τελετής τελέστηκε σύντομη θρησκευτική ακολουθία, παρουσία ιερέα και με τη συμμετοχή χορωδίας ψαλτών.

Συγγενείς και συνάδελφοί του εκφώνησαν επικήδειους, αποχαιρετώντας τον Αριστοτέλη Δαμίγο και τιμώντας την προσφορά και την πορεία του.

Στεφάνια από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, καθώς και άλλοι φορείς και πρόσωπα.