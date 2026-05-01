Η ιαπωνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αποτέφρωσε τη νεκρή σύζυγό του σε εγκατάσταση ζωολογικού κήπου όπου εργαζόταν.

Ο Τατσούγια Σουζούκι, όπως είναι το όνομα του άνδρα, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 30 Απριλίου, με την υποψία ότι μετέφερε το πτώμα της γυναίκας του σε μια τουριστική εγκατάσταση στο Χοκάιντο και προχώρησε στην αποτέφρωσή του. Την πληροφορία επιβεβαίωσε αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας στο πρακτορείο AFP.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως η 33χρονη Γιούι Σουζούκι, σύζυγος του συλληφθέντα. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια θανάτου της, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την ανάκριση, ο Σουζούκι φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τον αποτεφρωτήρα του ζωολογικού κήπου —ο οποίος προορίζεται για απόβλητα και νεκρά ζώα— προκειμένου να κάψει το σώμα της. Η ομολογία του οδήγησε τις αρχές σε έρευνα στον χώρο, όπου εντοπίστηκαν λείψανα της γυναίκας, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα είχε στο παρελθόν εκμυστηρευτεί σε συγγενείς της ότι ο σύζυγός της την απειλούσε πως θα την κάψει χωρίς να αφήσει ίχνη.

Η υπόθεση επηρέασε και τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου της Ασαχιγιάμα, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, ο οποίος καθυστέρησε την επαναλειτουργία του μετά από προγραμματισμένη περίοδο συντήρησης.

Την Παρασκευή, ο ζωολογικός κήπος επαναλειτούργησε, με τη διοίκηση να ζητά συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Ο δήμαρχος της Ασαχικάουα, Χιροσούκε Ιμάζου, δήλωσε ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση των αρχών να συνεχιστεί η λειτουργία της με τη στήριξη του κοινού.