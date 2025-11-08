Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ο αποχαιρετισμός στην Κίλι Σφακιανάκη. Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, μετά από πολυετή μάχη με σοβαρή ασθένεια. Η τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως η ίδια είχε ζητήσει. Ή επιλογή της αποτέφρωσης και της λιτής τελετής στη Ριτσώνα λειτουργεί ως αποτύπωμα του τρόπου που η ίδια επέλεξε να ζει: ήσυχα, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και με απόλυτη προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, στο οποίο ξεκαθάριζε ότι θέλει να αποτεφρωθεί και να συνοδευτεί ο αποχαιρετισμός της από αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, τραγούδια που αγαπούσε και σημάδεψαν στιγμές της ζωής της.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το πρωί υπάλληλος του γραφείου τελετών σε τηλεοπτική εκπομπή, «η σορός της μεταφέρεται απευθείας στο αποτεφρωτήριο, όπου σε ειδική αίθουσα θα παιχτούν οι μουσικές επιλογές της και στη συνέχεια, παρουσία μόνο των παιδιών και στενών προσώπων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποτέφρωσης. Η συνεννόηση για τις λεπτομέρειες γίνεται με τα δίδυμα παιδιά της, Απόλλωνα και Αφροδίτη, καθώς ο Νότης Σφακιανάκης φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα βαρύ ψυχολογικό κατάσταση και να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, με τους γιατρούς να προσπαθούν ανεπιτυχώς για περίπου 40 λεπτά να την επαναφέρουν. Έφυγε ήσυχα, έχοντας προηγουμένως ορίσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να γίνει το τελευταίο της ταξίδι, επιλογή που σέβεται και υλοποιεί σήμερα η οικογένειά της.

Ο έρωτας της Κίλι και του Νότη Σφακιανάκη ξεκίνησε στην Κω το 1984, όταν εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Ο γάμος τους έγινε το 1991 και η οικογένειά τους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση των διδύμων. Παρότι όλα αυτά τα χρόνια διατήρησε χαμηλό προφίλ, η παρουσία της δίπλα στον τραγουδιστή υπήρξε διακριτική αλλά καθοριστική, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην πορεία του.