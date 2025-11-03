Σε βαρύ πένθος βρίσκεται εδώ και βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Νότης Σφακιανάκης με τα δίδυμα παιδιά του, Απόλλωνα και Αφροδίτη, αφού το βράδυ της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι. Τη δυσάρεστη είδηση αποκάλυψε η δημοσιογράφος, και στενή φίλη της οικογένειας, Ρούλα Χάμου, τα ξημερώματα.

Ο 66χρονος Νότης Σφακιανάκης ήταν μαζί με την αγγλίδα Κίλι από το 1984, πριν γίνει διάσημος, όταν ακόμα ζούσε στην Κω και εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, η Κίλι Σφακιανάκη έπασχε τα τελευταία χρόνια από Πάρκινσον, και ουσιαστικά νοσηλευόταν στο σπίτι της οικογένειας στη Βάρκιζα.

Ο Νότης Σφακιανάκης με την Κίλι το 2017 στο αεροδρόμιο Αθηνών.

Αν και η κατάστασή της ήταν σοβαρή αλλά όχι κρίσιμη- γι’ αυτόν το λόγο μάλιστα, ο Απόλλωνας Σφακιανάκης βρισκόταν στο πατρικό τους σπίτι στην Κω- παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση χτες το απόγευμα και η κόρη της κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό και οι γιατροί, μετά από ανεπιτυχή ΚΑΡΠΑ, κατέγραψαν τον θάνατό της στις 21.40 το βράδυ της Κυριακής.

Η ίδια εκπομπή αποκάλυψε πως ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι είχαν ταξιδέψει μαζί στο Λονδίνο πριν από έναν χρόνο προκειμένου να επισκεφτούν εξειδικευμένους γιατρούς.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε χτες το βράδυ στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η σύζυγός του χωρίς τις αισθήσεις της, καθώς βρισκόταν εκτός σπιτιού όταν τον ειδοποίησαν οι δικοί του άνθρωποι.