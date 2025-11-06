Το μεσημέρι του Σάββατου 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η απότεφρωση της Κίλι Σφακιανάκη. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Σύμφωνα με υπάλληλο του γραφείου τελετών που συντόνισε τις διαδικασίες και μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, όπου εξήγησε ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και να παιχτούν κάποια αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο, κατά την τελετή.

Ο άνθρωπος που ανέλαβε τον προγραμματισμό, ανέφερε στην εκπομπή: «Θα πάει στο Αποτεφρωτήριο κατευθείαν και θα μείνει στην αίθουσα αναμονής. Θα παίξουν κάποια κομμάτια στο πιάνο, θα αποχωρήσουν και θα γίνει η αποτέφρωση. Έχει γίνει απευθείας η συνεννόηση με τον πιανίστα στο Αποτεφρωτήριο. Από ό,τι κατάλαβα, για κάποια επιθυμία της για αγγλικά τραγούδια, που ήταν τα αγαπημένα της. Δεν ξέρω αν θα παίξουν κάποια του Νότη, σίγουρα θα παίξουν».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως ο ίδιος βρίσκεται σε επικοινωνία με τα παιδιά τους, αφού ο Νότης Σφακιανάκης δεν είναι σε θέση να μιλήσει. «Εγώ μιλάω με τα παιδιά, γνωρίζω τα παιδιά της. Ήταν 5 χρόνια άρρωστη. Ο Νότης δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει», σημείωσε κλείνοντας.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.