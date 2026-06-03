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Ο Jay-Z επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή με μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις με ένα freestyle που πολλοί θεώρησαν ότι περιείχε αιχμές προς γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, μεταξύ αυτών και η Νίκι Μινάζ.

Ο θρυλικός ράπερ εμφανίστηκε ως headliner στο μουσικό φεστιβάλ Roots Picnic στη Φιλαδέλφεια στις 30 Μαΐου, πραγματοποιώντας μία από τις σπάνιες solo εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια. Αν και το κοινό περίμενε μια αναδρομή στις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το ενδιαφέρον στράφηκε γρήγορα σε ένα τετράλεπτο freestyle που παρουσίασε επί σκηνής.

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Οι στίχοι που προκάλεσαν συζητήσεις

Χωρίς να κατονομάζει άμεσα κάποιον, ο Jay-Z συμπεριέλαβε στίχους που πολλοί θαυμαστές και μουσικά μέσα συνέδεσαν με τη Νίκι Μινάζ. Οι αναφορές ερμηνεύτηκαν ως σχόλια για την πρόσφατη πολιτική της στάση και τη δημόσια υποστήριξή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και πρόσωπα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Παράλληλα, ορισμένοι στίχοι θεωρήθηκε ότι παρέπεμπαν και στον σύζυγό της, Κένεθ Πέτι, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση το ποινικό παρελθόν του, θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο παρελθόν.

“That lady back on that stuff, she sounds like she’s in love with ‘em / Her Ken can’t even… pick they kid…..enough of them / A rapper can’t be my opp, I got maga republicans”



— Jay-Z shades Nicki Minaj at his Roots Picnic show tonight. pic.twitter.com/PfFa6T3QRw — Pop Tingz (@PopTingz) May 31, 2026

Αναφορές και σε άλλους καλλιτέχνες

Η Νίκι Μινάζ δεν ήταν η μόνη που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερμηνειών. Οι θαυμαστές εντόπισαν πιθανές αναφορές και στους Ντρέικ, Κάνιε Γουέστ, Τόρι Λέινζ και Ντέιμον Ντας, πρόσωπα με τα οποία ο Jay-Z έχει κατά καιρούς βρεθεί σε αντιπαράθεση ή έχει δεχθεί δημόσια κριτική.

Η εμφάνιση επιβεβαίωσε ότι ο 56χρονος καλλιτέχνης παραμένει πρόθυμος να απαντά δημόσια σε όσους θεωρεί επικριτές του, ακόμη και μετά από δεκαετίες στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Η εμφάνιση του Μικ Μιλ

Μετά το πολυσυζητημένο freestyle, ο Jay-Z κάλεσε στη σκηνή τον Μικ Μιλ, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Dreams and Nightmares». Η παρουσία του Φιλαδελφιανού ράπερ αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς.

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Μέχρι στιγμής, η Νίκι Μινάζ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις αναφορές που της αποδίδονται ούτε έχει απαντήσει στις ερμηνείες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το freestyle του Jay-Z αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις του με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης hip-hop σκηνής, μετατρέποντας την εμφάνισή του στο Roots Picnic σε ένα από τα πιο viral μουσικά γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Με πληροφορίες από ew.com

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