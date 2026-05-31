Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall, πριν από τη μεγάλη τριήμερη γαμήλια γιορτή που έχουν προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα στη Σικελία.

Η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή κατά τη δεκαετία του 2010 με τις επιτυχίες της που μιλούσαν για τον έρωτα και τους χωρισμούς, ξεκίνησε τη σχέση της με τον 36χρονο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ το 2024. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του, σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Για την περίσταση, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα λευκό ταγιέρ με φούστα και ένα φαρδύ καπέλο, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμη και φορούσε λευκές γόβες. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή καθώς αποχωρούσε από το ληξιαρχείο πιασμένη χέρι-χέρι με τον σύζυγό της.

Ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξε ένα εφαρμοστό σκούρο μπλε κοστούμι, με τις φωτογραφίες να τον δείχνουν χαμογελαστό δίπλα στη νέα του σύζυγο καθώς κατέβαιναν τα σκαλιά του δημαρχείου υπό βροχή από κομφετί.

Οι νεόνυμφοι καταχειροκροτήθηκαν από συγγενείς και φίλους πριν επιβιβαστούν στο πίσω μέρος ενός παραδοσιακού μαύρου λονδρέζικου ταξί. Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας, η επιλογή του ταξί δεν ήταν τυχαία, καθώς η τραγουδίστρια επιθυμούσε μια απλή και ανεπιτήδευτη αναχώρηση από την τελετή. Η ίδια είχε φτάσει νωρίτερα με ένα πράσινο Land Rover συνοδευόμενη από φίλη της, ενώ ο Τέρνερ έφτασε ξεχωριστά.

Η τελετή διήρκεσε περίπου 30 έως 40 λεπτά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τραγουδίστρια, η οποία έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων, παντρεύτηκε στο Sammy Ofer Centre, χώρο που φέρει το όνομα του Ισραηλινού εφοπλιστή Σάμι Όφερ.

Dua Lipa and Callum Turner just married at marylebone town hall! drove away in a London cab pic.twitter.com/vQXMisgrL3 — Ed (@eda_mameeee) May 31, 2026



Η μεγάλη γιορτή στο Παλέρμο

Παρότι πλέον είναι και επίσημα παντρεμένοι, το μεγάλο γαμήλιο πάρτι θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Σικελίας και θα διαρκέσει από την Πέμπτη έως το Σάββατο.

Άτομα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες χαρακτηρίζουν ήδη την εκδήλωση ως «τον γάμο της χρονιάς στη σόουμπιζ», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον πιο προβεβλημένο γάμο που φιλοξενεί η Σικελία από την κινηματογραφική ένωση του Μάικλ Κορλεόνε και της Απολόνια Βιτέλι στην ταινία «Ο Νονός» του 1972.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει δεσμεύσει ολόκληρο όροφο με πολυτελείς σουίτες στο ξενοδοχείο Villa Igiea, το οποίο δεσπόζει πάνω από το Τυρρηνικό Πέλαγος.

Η κύρια τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Villa Valguarnera, μια επιβλητική έπαυλη του 17ου αιώνα στην πόλη Μπαγκερία, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Παλέρμο.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους φέρονται να βρίσκονται ο Έλτον Τζον, ο Μαρκ Ρόνσον, η Τσάρλι XCX, καθώς και προσωπικότητες της μόδας όπως η Ντονατέλα Βερσάτσε και ο Σιμόν Πορτ Ζακμούς.

Το νυφικό και τα σχέδια για το μέλλον

Πριν από τον γάμο, η Ντούα Λίπα φέρεται να ταξίδεψε στην Ιταλία προκειμένου να συναντήσει τη Ντονατέλα Βερσάτσε και να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες του νυφικού που σχεδιάζει για εκείνη. Λόγω της στενής φιλικής σχέσης των δύο γυναικών, φίλοι της τραγουδίστριας θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστεί με δημιουργία Atelier Versace ειδικά σχεδιασμένη για την περίσταση.

Πηγή που γνωρίζει τις προετοιμασίες δήλωσε ότι «αυτός θα είναι ο πιο κομψός και λαμπερός γάμος. Τόσο η Ντούα όσο και ο Κάλουμ συμμετείχαν ενεργά στον σχεδιασμό και θέλουν να είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό».

Η τραγουδίστρια είχε επιβεβαιώσει τον αρραβώνα της σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, δηλώνοντας: «Ναι, έχουμε αρραβωνιαστεί. Είναι πολύ συναρπαστικό. Η απόφαση να μεγαλώσεις μαζί με κάποιον, να χτίσεις μια ζωή και να είστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Αναφερόμενη στα σχέδια του γάμου, είχε εξηγήσει ότι ήθελε πρώτα να ολοκληρώσει την περιοδεία της και ο Τέρνερ τα γυρίσματά του. Παράλληλα παραδέχθηκε ότι, παρότι δεν ονειρευόταν ποτέ τον γάμο της, έχει αρχίσει πλέον να σκέφτεται τι θα φορέσει ως νύφη.

Η Ντούα Λίπα δήλωσε επίσης ότι είναι «ενθουσιασμένη» με το δαχτυλίδι αρραβώνων της και ότι εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός πως ο σύντροφός της γνωρίζει τόσο καλά το γούστο της.

Παράλληλα εξέφρασε την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει ποια θα ήταν η κατάλληλη χρονική στιγμή, δεδομένων των απαιτήσεων της καριέρας της και των συνεχών περιοδειών.



Τα σενάρια για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί ακόμη καλύτερα για το ζευγάρι, εφόσον ο Κάλουμ Τέρνερ επιλεγεί τελικά για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός θεωρείται από τα φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ και φέρεται να έχει εκμυστηρευθεί σε φίλους του ότι η επιλογή έχει ήδη κλείσει υπέρ του.

Πηγή από το περιβάλλον του υποστήριξε ότι «όλοι στον κύκλο του μιλούν γι’ αυτό. Είναι ίσως το χειρότερα κρυμμένο μυστικό της βιομηχανίας».

Εάν τελικά αναλάβει τον ρόλο του πράκτορα 007, δεν αποκλείεται η Ντούα Λίπα να συμμετάσχει και μουσικά στη νέα ταινία, ερμηνεύοντας το τραγούδι των τίτλων αρχής ή τέλους, ακολουθώντας τα βήματα καλλιτεχνών όπως η Αντέλ, η Μπίλι Άιλις και ο Σαμ Σμιθ.

Ο Τέρνερ ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο της Next πριν γνωρίσει επιτυχία μέσα από τη συμμετοχή του στις ταινίες του franchise Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald και Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Απέσπασε επίσης θετικές κριτικές για τον ρόλο του στην ταινία The Boys in the Boat του Τζορτζ Κλούνεϊ και στη σειρά Masters of the Air.

Η επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ, γνωστή προσωρινά ως «Bond 26», αποτελεί ένα από τα πλέον αναμενόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ του Χόλιγουντ. Το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ. Η παραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά με στόχο την κυκλοφορία της ταινίας το 2027.