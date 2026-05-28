Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο άκουσμα του ονόματος Σουμάχερ, οι περισσότεροι φέρνουν αμέσως στο μυαλό τους τον θρυλικό Μίκαελ Σουμάχερ, έναν από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1. Παρ’ όλα αυτά, ολόκληρη η οικογένεια έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο αδελφός του Μίκαελ, Ραλφ Σουμάχερ είναι επίσης πρώην πιλότος της Formula 1 και μάλιστα το καλοκαίρι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο του.

Το 2024 ο πρώην οδηγός της Formula 1 τράβηξε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας δημοσιότητα, όταν αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλικότητά του και επισημοποίησε τη σχέση του με τον Γάλλο επιχειρηματία και πρώην πολιτικό Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν.

Advertisement

Advertisement

Ο επικείμενος γάμος στο Σεν Τροπέ

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις αρχές του 2026 και πλέον ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στις 30 Μαΐου στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας, όπως είχε γίνει γνωστό ήδη από το προηγούμενο έτος. Η επιλογή της τοποθεσίας μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς οι δύο άνδρες διαθέτουν κατοικία στην περιοχή, την οποία έχουν χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως έναν από τους αγαπημένους τους προορισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η τελετή δεν θα περιοριστεί μόνο στους περίπου 110 καλεσμένους που θα βρεθούν εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά, με κάμερες να καταγράφουν στιγμές από το μυστήριο.

Ποιος είναι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του

Ο Ραλφ Σουμάχερ γεννήθηκε στη Γερμανία το 1975 και από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επηρεασμένος και από τον μεγαλύτερο αδελφό του, Μίκαελ. Έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1997 και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς οδηγούς της εποχής του. Στην καριέρα του συμμετείχε σε περισσότερους από 180 αγώνες Formula 1, καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και πολυάριθμες παρουσίες στο βάθρο.

Ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν, κατάγεται από τη Γαλλία και δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο. Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με την πολιτική, συμμετέχοντας στο ακροδεξιό κόμμα Front National της Μαρίν Λεπέν. Τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική δράση και διατηρεί χαμηλό προφίλ.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών στον χώρο των επιχειρήσεων και του αθλητισμού, ενώ η σχέση τους έγινε πιο στενή κατά τη διάρκεια κοινών ταξιδιών στη Γαλλική Ριβιέρα. Από τότε παραμένουν αχώριστοι και συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές από την καθημερινότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.