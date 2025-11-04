Δύσκολες ώρες περνά ο Νότης Σφακιανάκης και τα δύο του παιδιά μετά τον χαμό της συζύγου του Κίλι σε ηλικία μόλις 62 ετών.

Τα παιδιά της Αφροδίτη και Απόλλωνας και ο Νότης Σφακιανάκης είναι συντετριμμένοι με τον χαμό της.

Advertisement

Advertisement

Οπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό του Αντ1, ειδικά η κόρη της Αφροδίτη με την οποία ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένη δεν μπορεί να αποδεχθεί τον χαμό της.

Τα δύο παιδιά είναι αυτά που ανέλαβαν και τα διαδικαστικά της κηδείας, εμφανίστηκαν χθες στο Ασκληπιείο Βούλας όπου βρίσκεται η σορός της μητέρας τους, ενώ η κηδεία της θα γίνει αφού πρώτα γίνει νεκροψία-νεκροτομή όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για θανάτους εκτός νοσοκομείου.

Επιθυμία της ίδιας, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήταν να γίνει αποτέφρωση, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι προθέσεις της οικογένειας της Κίλι Σφακιανάκη.

Η Φαίη Φώτου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε την ψυχολογική κατάσταση του Νότη Σφακιανάκη μετά τον χαμό της πολυαγαπημένης του συζύγου.

«Μαζεύονται σιγά σιγά συγγενείς, φίλοι. Ήρθε και ο γιος από την Κω. Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έχει βγάλει λέξη, παραμένει βουβός από την πρώτη στιγμή που η αγαπημένη του γυναίκα Κίλι έφυγε από τη ζωή. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια προσπαθεί να δει πότε θα γίνει η εξόδιος ακολουθία, φυσικά αφού ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Το κλίμα είναι βαρύ μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχουν λόγια», ανέφερε η Φαίη Φώτου.

Στην εκπομπή μίλησε γειτόνισσα της Κίλι Σφακιανάκη. «Ήταν ένας άγγελος καλόκαρδη, φιλική, μόνο καλά λόγια έχω να πω. Από τα σπάνια άτομα που μπορώ να πω φανταστικός άνθρωπος», ανέφερε η γειτόνισσα της γυναίκας λέγοντας ότι τα δύο τρία τελευταία χρόνια ήταν άρρωστη και ότι ήταν συνεχώς υπό την επίβλεψη νοσηλευτριών στο σπίτι της, μέρα και νύχτα.

Advertisement

Οπως έγινε γνωστό χθες, η Κίλι Σφακιανάκη έπασχε από Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα. Ωστόσο, τίποτα δεν προμήνυε το αιφνίδιο τέλος της την Κυριακή. Ο θάνατός της ήταν ξαφνικός. Εκείνη που εντόπισε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ήταν η νοσηλεύτρια η οποία και ειδοποίησε την κόρη της η οποία με τη σειρά της κάλεσε το ΕΚΑΒ.

11-12-2015 Έναρξη Fantasia.Κίλι Σφακιανάκη Κίλι Σφακιανάκη

Advertisement