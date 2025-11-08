Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας αποχαιρέτησαν το Σάββατο (8/11) συγγενείς και φίλοι την Κίλι Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, Νότη Σφακιανάκη.

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη να δίνουν το παρών, μαζί με λίγους φίλους και συγγενείς.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, απουσίαζε ο Νότης Σφακιανάκης. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο και από κάθε δημόσια εμφάνιση τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δεν έδωσε το “παρών” ούτε στην κηδεία της αγαπημένης του, μένοντας μακριά από τα φωτογραφικά φλας.

Η διαδικασία της αποτέφρωσης ξεκίνησε στις 1:45 το μεσημέρι, υπό τους ήχους πιάνου, όπως ακριβώς είχε ζητήσει η ίδια η Κίλι πριν φύγει από τη ζωή. Ανάμεσα στα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν, ξεχώρισε το συγκινητικό τραγούδι «Let Her Go» του συγκροτήματος Passenger, συμβολική επιλογή που αποτύπωσε το ύστατο «αντίο».

Η Κίλι Σφακιανάκη είχε αφήσει στα παιδιά της ένα σημείωμα με τις τελευταίες της επιθυμίες, στο οποίο ζητούσε να αποτεφρωθεί και να συνοδευτεί η τελετή από αγγλικά μουσικά κομμάτια στο πιάνο. Τα λόγια των παιδιών της, που μίλησαν για τη μητέρα τους με αγάπη και τρυφερότητα, συγκίνησαν όλους τους παρευρισκόμενους.