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Στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης (6/8/2026) προσγειώθηκε στην Αθήνα το αεροσκάφος που μετέφερε τη 46χρονη από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια και η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», μετέβη το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, όπου παρέλαβε την κατηγορούμενη προκειμένου να τη συνοδεύσει πίσω στην Ελλάδα.

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Η 46χρονη θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) έως το πρωί της Παρασκευής (7/8/2026), οπότε αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια, αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Η 46χρονη κατηγορείται ως το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.