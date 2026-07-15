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Η 46χρονη συνεργός τους, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα για να δικαστεί.

Οι Αρχές αξιοποίησαν κρίσιμο φωτογραφικό υλικό που κατέγραψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, το οποίο απεικονίζει τις κινήσεις της ομάδας των δραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να έσπασε τη τζαμαρία, ενώ ο δεύτερος είχε συντονιστικό ρόλο στην επίθεση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρησμό.

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Οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τη φονική επίθεση στη Marfin αναμένεται να μεταφερθούν στα σωφρονιστικά καταστήματα Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε τη τζαμαρία του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δίνοντας οδηγίες στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

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Παράλληλα, η 46χρονη γυναίκα που θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου για τον εμπρησμό της τράπεζας, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα η οποία έδρασε την ημέρα της φονικής επίθεσης.

Πώς έπιασε με τον φακό τους «5» ο Ηλίας Προβόπουλος

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν την ημέρα του φονικού εμπρησμού, μεταφέροντας τη δική του μαρτυρία για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο κ. Προβόπουλος κατόρθωσε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των «5» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι είχαν προηγηθεί επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

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Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, παρατήρησε μια ομάδα περίπου έντεκα ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν έμοιαζε με τις ομάδες που συνήθιζε να βλέπει στις πορείες.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Μαρφίν».

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Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς και φλόγες.

Ο ίδιος έδωσε και περιγραφή ορισμένων που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντήλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμη με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντήλι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

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Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση, ενώ οι φωτογραφίες που τράβηξε εκείνη την ημέρα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών του εμπρησμού της Μαρφίν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη έχουν ταυτοποιηθεί ως τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον φονικό εμπρησμό.

Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι Αρχές, περιλαμβάνονται και έξι φωτογραφίες που τράβηξε ο δημοσιογράφος, Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι ενός βιβλιοπωλείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας.

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Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι υπήρχε μια ομάδα 11-12 ατόμων η οποία κινείται στην οδό Σταδίου αντίθετα προς την υπόλοιπη διαδήλωση και τράβηξε με τον φωτογραφικό του φακό 204 καρέ τα οποία παρέδωσε το 2021 στην κρατική ασφάλεια. Οι φωτογραφίες αυτές συγκρίθηκαν με, δεύτερο αρχείο με καθαρές φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009.

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Σε έξι από αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται η «ομάδα των 12» να κινείται στην οδό Σταδίου και πέντε από αυτούς να διασπώνται από την ομάδα αυτή και έπειτα πραγματοποιούν τον φονικό εμπρησμό.

Ο ίδιος μάρτυρας αναγνωρίζει ως τους δράστες που σπάνε τη τζαμαρία και πυρπολούν το υποκατάστημα τα άτομα με την αρίθμηση 7,8,9,11 και 12, όπως την έχει δώσει η Αστυνομία. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού, τον πλέον ενεργό ρόλο στην επίθεση τον είχε ο αριθμός 8.

Εκείνος φέρεται να σπάει με ένα σφυρί την αριστερή τζαμαρία του υποκαταστήματος και να ρίχνει μία από τις μολότοφ με εύφλεκτο υλικό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο αριθμός 8, όπως διαπιστώθηκε, είναι ο ένας εκ των δύο 42χρονων, ενώ ο δεύτερος είναι ο αριθμός 10, αυτός που όπως φαίνεται, συντόνιζε τις κινήσεις των υπόλοιπων μελών.

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Στο φωτογραφικό υλικό, η 46χρονη έχει πάρει το νούμερο 7, καθώς φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Αυτόν που αναζητούν πλέον οι Αρχές είναι το άτομο που στις φωτογραφίες φέρνει το νούμερο 9 και είναι αυτός που κουβαλάει στο σακίδιό του το εύφλεκτο υλικό ή τις μολότοφ.