Eνώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας για να απολογηθούν οδηγούνται οι συλληφθέντες κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Marfin στην Αθήνα. Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν σχετικά με την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Παράλληλα, μία 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου έπειτα από διεθνές ένταλμα για τη συμμετοχή της στην ίδια υπόθεση εμπρησμού.

Η γυναίκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία για το αίτημα έκδοσής της προς τις ελληνικές αρχές.

Η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 είχε προκαλέσει τον θάνατο τριών εργαζομένων που εγκλωβίστηκαν στο κτίριο της τράπεζας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

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Λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, τον Μάιο του 2010, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που αντιμετωπίζουν.

Την ώρα που οι δύο 42χρονοι απολογούνται στην Ελλάδα, ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

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Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, έπειτα από την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στη Marfin στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο όταν αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος τεσσάρων μηνών, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Η σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία

Σήμερα, η 46χρονη Ελληνίδα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol που εκδόθηκε ύστερα από αίτημα των ελληνικών Αρχών, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU).

Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η 46χρονη είχε ήδη εκδώσει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη ζει μόνιμα τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi