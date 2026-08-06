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Νέος συναγερμός έχει σημάνει για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που καταγράφηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο νησί Κεσμ, στο νότιο Ιράν.

Η εταιρεία διαχείρισης κινδύνων EOS Risk Group, σε έκτακτη ενημέρωση του αναλυτή Αλκέτα Δρόσου, προειδοποιεί για αυξημένη πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου για όλα τα λιμάνια των κρατών του Περσικού Κόλπου σε HIGH (4/5).

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Τα σενάρια που εξετάζονται

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εταιρείας, οι εκρήξεις σημειώθηκαν στις 18:20 UTC, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτιά τους.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα επανέναρξης αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, αν και έως τώρα η Ουάσιγκτον δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή, τοπικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να συνδέονται με προειδοποιητικά πυρά των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Αυξημένος κίνδυνος για λιμάνια και ενεργειακές υποδομές

Οι αναλυτές της EOS εκτιμούν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και δεν αποκλείουν νέα στρατιωτική δράση ή αντίποινα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πιθανό φάσμα στόχων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εταιρείας, στο πεδίο υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές, τερματικοί σταθμοί εξαγωγών αργού, αλλά και λιμένες κρατών του Περσικού Κόλπου που ενδέχεται να θεωρηθούν από την Τεχεράνη ότι υποστηρίζουν αμερικανικές επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η EOS Risk Group αναβάθμισε το επίπεδο κινδύνου για όλα τα λιμάνια της περιοχής σε HIGH (4/5), εκτιμώντας ότι η πιθανότητα νέας επίθεσης παραμένει αυξημένη κατά το επόμενο 24ωρο. Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση θα επανεξεταστεί εφόσον δεν υπάρξουν νέες επιθέσεις ή αντίποινα από καμία πλευρά.

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Συστάσεις προς τη ναυτιλιακή κοινότητα

Η προειδοποίηση αφορά άμεσα τη διεθνή ναυτιλία. Η EOS καλεί πλοιοκτήτες, διαχειριστές και πλοιάρχους να επανεξετάσουν τις προγραμματισμένες προσεγγίσεις σε λιμένες του Περσικού Κόλπου κατά το επόμενο 24ωρο, καθώς ο κίνδυνος αιφνίδιων στρατιωτικών ενεργειών ή επιθέσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα, συνιστά σε όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα κέντρα ασφαλείας UKMTO και NAVCENT NCAGS, προκειμένου να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακές ενημερώσεις και προειδοποιήσεις.

Εύθραυστη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

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Τυχόν νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των πληρωμάτων, αλλά και στις διεθνείς ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οδηγώντας σε αυξημένο κόστος μεταφοράς, υψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και περαιτέρω πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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