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Το Ιράν συμφώνησε με το Ομάν για τη δημιουργία νέου δρομολογίου εμπορικών πλοίων, ωστόσο η Τεχεράνη διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία της σημαντικής αυτής θαλάσσιας αρτηρίας.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, η κατάσταση παραμένει ασταθής με αναφορές για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και συνεχιζόμενη ένταση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.

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Κοινοβουλευτική επιτροπή του Ιράν εξετάζει προκαταρκτικό νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που χαρακτηρίζονται ως «εχθρικά», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται δηλώσεις Ιρανού βουλευτή.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την επιβολή προστίμων που μπορεί να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου ενός πλοίου, σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων περιορισμών.

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Οι όροι της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Ορμούζ

Όπως δήλωσε ο βουλευτής, το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας. Η ιρανική Βουλή έχει καλέσει ειδικούς και εμπειρογνώμονες να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, πριν από την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που επιθυμούν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, εν μέσω της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλούνται κρατικά μέσα ενημέρωσης, το άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, η οποία έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Κόλπου.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας διαδρομής έχουν εγκριθεί και από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι Τεχεράνη και Μουσκάτ εργάζονται για την έκδοση κοινής ανακοίνωσης, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από «τρίτες πλευρές» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη διαδικασία.

Οι διαφωνίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν έκλεισε εκ νέου το Στενό του Ορμούζ μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία για την επαναλειτουργία του περάσματος και έκανε λόγο για «καλές» συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες.

Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, επιμένοντας πως οι συνομιλίες γίνονται αποκλειστικά με το Ομάν, στη θαλάσσια περιοχή που χωρίζει τις δύο χώρες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι οι επαφές με το Ιράν εξελίσσονται με ακανόνιστο τρόπο, σημειώνοντας πως υπάρχουν τόσο πρόοδοι όσο και πισωγυρίσματα.

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«Η διαδικασία θα είναι περίπλοκη και θα απαιτήσει χρόνο», ανέφερε, αποδίδοντας τις δυσκολίες στις εσωτερικές διαφωνίες της ιρανικής ηγεσίας. Όπως είπε, ορισμένοι αξιωματούχοι επιθυμούν τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ άλλοι επιδιώκουν τη συνέχισή της.

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι, ακόμη και αν ολοκληρωθεί η συμφωνία με το Ομάν, η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως ασφαλής, επικαλούμενος τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και άλλες, όπως είπε, «επιθετικές ενέργειες» κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι είτε το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», είτε το Ιράν θα δεχθεί «πολύ ισχυρά» στρατιωτικά πλήγματα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες.

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Η Τεχεράνη, πάντως, επαναλαμβάνει ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, επιμένει ότι τα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν αποκλειστικά τη διαδρομή κατά μήκος των ιρανικών ακτών, διατηρώντας έτσι τον έλεγχο του περάσματος και επιδιώκοντας την επιβολή τελών διέλευσης. Η πρόταση αυτή απορρίπτεται από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η δημιουργία εναλλακτικής θαλάσσιας διαδρομής από το Ομάν τον Ιούλιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τεχεράνη και ακολούθησε σειρά επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων.

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Νωρίς το πρωί, πετρελαιοφόρο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν ανέφερε δύο εκρήξεις κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά της περιοχής Κούμζαρ.

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Παράλληλα, το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει κηρύξει κατά των σαουδαραβικών λιμανιών και πλοίων.

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