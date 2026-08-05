ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσάνταμ, Ομάν, 18 Ιουνίου 2026. REUTERS/

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία μιας νέας διαδρομής διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο χώρες βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο των διαδικαστικών ρυθμίσεων για την από κοινού διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προβλέπεται από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνηθεί και, εφόσον ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία, η κοινή δήλωση των δύο χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και τα σημεία συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και σύνταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, απομένει η ολοκλήρωση της κοινής δήλωσης μεταξύ Ιράν και Ομάν, στην οποία θα καταγράφονται οι βασικές αρχές και τα σημεία στα οποία έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες.