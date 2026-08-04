Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα διεθνή χρηματιστήρια σημείωσαν ιστορικά ρεκόρ εν μέσω αισιοδοξίας για μια επερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία στο Ιράν και θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Οι δείκτες σε Παρίσι, Φραγκφούρτη, Μιλάνο και Μαδρίτη κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενώ η Γουόλ Στριτ σημείωσε αντίστοιχα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ στους δείκτες S&P 500 και Dow Jones.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι αγορές ανέμεναν με ενδιαφέρον την πρώτη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας SpaceX μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο αναλυτής Αντρέας Λίπκοφ απέδωσε τη θετική δυναμική στις ευρωπαϊκές μετοχές στη μείωση των τιμών ενέργειας και στις πειστικές προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών.

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Τα διεθνή Χρηματιστήρια σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σήμερα, με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν, αλλά και στα αποτελέσματα της SpaceX, που αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το βράδυ. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες έκαναν ιστορικά ρεκόρ στα Χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης.

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Στο Παρίσι (+0,61%, 8.666,63 μονάδες), ο δείκτης CAC 40 ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγράψει στις 26 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς πριν από τον πόλεμο στο Ιράν (8.620,93 μονάδες).

Στο Μιλάνο, ο δείκτης FTSE MIB (+1,26%) έκλεισε στις 53.540,50 μονάδες, πάνω από το προηγούμενο, πρόσφατο ρεκόρ του (52.959,14 στις 6 Ιουλίου).

Στη Φραγκφούρτη, ο δείκτης DAX έσπασε ξανά το ρεκόρ που κατέγραψε χθες (+0,77%, στις 26.202,35 μονάδες) ενώ στη Μαδρίτη ο δείκτης IBEX ξεπέρασε για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 20.000 μονάδων (+0,21%, με κλείσιμο στις 20.023,60 μονάδες).

«Η στροφή στις γερμανικές μετοχές φέρνει μια εκπληκτικά θετική δυναμική στον δείκτη DAX στις αρχές ενός κατά τα άλλα συνήθως ήσυχου μήνα Αυγούστου», σχολίασε ο ειδικός αναλυτής της CMC Markets Αντρέας Λίπκοφ. «Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί είναι η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών της ενέργειας» και τα «πειστικά τριμηνιαία αποτελέσματα (των εταιρειών) και οι μελλοντικές προοπτικές τους», πρόσθεσε.

Άνοδο κατέγραψε και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου (+0,20%), χωρίς όμως να σπάσει ρεκόρ, λόγω της υποχώρησης των μετοχών των πετρελαϊκών εταιριών (BP -4,91% και Shell -2,47%).

Ο «πυρετός» έπληξε και τη Γουόλ Στριτ όπου ο δείκτης S&P 500 έσπασε το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ του, ξεπερνώντας τις 7.700 μονάδες (+1,50%, στις 7.714,68 γύρω στις 19.15, ώρα Ελλάδας).

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Χάρη στα εξαιρετικά καλά εταιρικά αποτελέσματα, ο Dow Jones (+1,76%), έφτασε και αυτός σε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, στις 54.118,28 μονάδες. Σε θετικό κλίμα κινείται και ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq, επωφελούμενος από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στον τεχνολογικό τομέα (+2,04%, στις 26.440 μονάδες).

Η Νέα Υόρκη μετρά αντίστροφα για την πρώτη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της SpaceX μετά την είσοδό της στο Χρηματιστήριο, στις 12 Ιουνίου. «Οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στο Starlink, τη μηχανή γένεσης ρευστού για τη χρηματοδότηση των άλλων δαπανών» των εταιρειών του Ίλον Μασκ και ιδίως της Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε ο αναλυτής της XTB Αντουάν Αντρεάνι.

Το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια

Γύρω στις 19.15 (ώρα Ελλάδας), το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, υποχωρούσε κατά 5,16%, στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.

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Ο αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Σεπτεμβρίου, έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι (-5,36%).

«Συζητάμε με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει μια ελπίδα να καταλήξουν σήμερα ή αύριο σε μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών» του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

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