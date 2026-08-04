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Τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν πορεία εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων, ενώ όσα εξέρχονται θα κινούνται κοντά στις ακτές του Ομάν.

Η προτεινόμενη διευθέτηση, η οποία αφορά μια θαλάσσια οδό που μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αντιμετωπίζει αμφιβολίες από αξιωματούχους και των δύο πλευρών.

Υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των διαπραγματευτών σχετικά με τους κανόνες ναυσιπλοΐας και τα τέλη διέλευσης, ενώ η αμερικανική πλευρά εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμφωνία.

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Το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ και για την ομαλή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Επικαλούμενο αμερικανικές και ιρανικές πηγές, το δημοσίευμα αναφέρει ότι αν η συμφωνία εφαρμοστεί θα μπορούσε να επαναφέρει την εμπορική κίνηση σε μια από τις κρισιμότερες ενεργειακές θαλάσσιες διόδους του κόσμου και την ίδια στιγμή να δώσει στην Τεχεράνη ένα σημαντικό μερίδιο ελέγχου των ροών που θα εισέρχονται.

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Τα πλοία που εισέρχονται στα στενά από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω του Κόλπου του Ομάν θα υποχρεούνται να ακολουθούν διαδρομή εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων.

Αντίστοιχα, τα σκάφη που εξέρχονται από τα στενά με κατεύθυνση από τον Περσικό Κόλπο θα κινούνται κοντά στις ακτές του Ομάν, κατά μήκος της νότιας πλευράς των στενών. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε τις διαρκείς συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία μιας «προσωρινής», όπως τη χαρακτήρισε, ναυτιλιακής διαδρομής μέσω της θαλάσσιας οδού, από την οποία σε περιόδους ειρήνης διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

#Iran and #Oman are nearing an agreement to restore shipping through the Strait of #Hormuz after months of disruption, according to The New York Times.



A key point of contention is whether the proposed arrangement would give Iran greater influence over the strategic waterway.… pic.twitter.com/lXiO2kSvil — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) August 4, 2026

Ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της διαπραγματευτικής επιτροπής της Τεχεράνης, δήλωσε στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB ότι η εν λόγω διευθέτηση θα ισχύσει για έναν έως τρεις μήνες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο ότι η Τεχεράνη δεν θα έχει λόγο για το ποια πλοία θα μπορούν να διασχίζουν τα στενά ή για τη διαδρομή που θα χρησιμοποιείται, τονίζοντας ότι οι Ιρανοί δεν είναι ξεκάθαροι με αυτά που ζητάνε.

Η Wall Street Journal έκανε λόγο για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Ιρανών και Ομανών διαπραγματευτών σχετικά με τα τέλη διέλευσης και τους κανόνες που θα διέπουν τη ναυσιπλοΐα.

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Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο, το Ιράν και το Ομάν συγκρότησαν κοινή ομάδα εργασίας για τη διαπραγμάτευση της ναυσιπλοΐας, των ναυτιλιακών υπηρεσιών και της μελλοντικής διαχείρισης των στενών, δεσμευόμενοι να διατηρήσουν τη θαλάσσια οδό ως «ασφαλή και ανοικτή» διαδρομή για τη διεθνή ναυτιλία.

Ορισμένα ανώτατα στελέχη του Πενταγώνου εμφανίζονται σκεπτικά απέναντι στη προτεινόμενη διευθέτηση, εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα μπορούσε να ισοδυναμεί με υποχώρηση απέναντι στο Ιράν.

Παράλληλα, η The New York Times ανέφερε ότι και ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν η συμφωνία θα λειτουργήσει όπως σχεδιάστηκε και αν θα αποτρέψει έναν νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων.

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Πηγή: New York Times