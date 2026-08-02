Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση σχεδιασμένων βομβαρδισμών κατά του Ιράν, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων πρωτευουσών για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαρτάται από την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε για αποφασιστική απάντηση σε περίπτωση οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας εναντίον της χώρας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης αποχώρησης λόγω των κινδύνων ασφαλείας.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος φέρεται να προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφύγει τη μαζική κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς τους οποίους σχεδίαζαν εναντίον του Ιράν, επειδή το «ζήτησαν» η Τεχεράνη και άλλες πρωτεύουσες, τονίζοντας όμως ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εάν «συναφθεί γρήγορα συμφωνία».

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με ισχύ που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά ταύτα, μόλις μας ζήτησαν το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί τα πλαίσια μιας συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αλλά και τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν», ανέφερε σε ανάρτηση του ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

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«Με βάση αυτό το αίτημα της Τεχεράνης, συμφώνησα, για το μελλοντικό όφελος της ανθρωπότητας και για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία. Η χώρα του Ισραήλ συμμετέχει σε αυτή τη δέσμευση. Πιάστε δουλειά όλοι και ολοκληρώστε το», καταλήγει η ανάρτηση του.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Στο μεταξύ, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται στο μεταξύ να προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει το σχέδιό του για μια μαζική κλιμάκωση της έντασης κατά του Ιράν, μεταδίδειο ιστότοπος Axiοs. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο de facto ηγέτης του Ριάντ μίλησε το Σάββατο με τον Τραμπ και «εξέφρασε την ανησυχία του ζητώντας διευκρινίσεις» σχετικά με το σχέδιο του προέδρου για νέα μεγάλης κλίμακας πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, καλώντας τον να κάνει ένα βήμα πίσω.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε για οποιαδήποτε «περιπετειώδη ενέργεια» από τις ΗΠΑ σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Αραγτσί τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετικότητα».

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Kάθε «επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή συμμετοχή περιφερειακών χωρών σε αυτές τις ενέργειες θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική και αναλογική απάντηση», ανέφερε νωρίτερα σε συνομιλία με τον Σαουδάραβα ομολογό του.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατέταξε τα ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Leviathan και Tamar ως πιθανούς στόχους για μια ιρανική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος του ιρανικού κοινοβουλίου, σχολίασε ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί. «Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που ψιθύρισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση, θα επιστρέψουμε ολόκληρη την περιοχή και τις εγκαταστάσεις της στην εποχή του λίθου».

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