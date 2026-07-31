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Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία αποτελεί κρίσιμη οδό για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία πρότεινε τη δημιουργία πολυεθνικής συμμαχίας για τη θαλάσσια άμυνα, με σκοπό την προστασία των ενεργειακών οδών εφοδιασμού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, οι πρόσφατες κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

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Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), η οποία προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο πλοία μεταφοράς αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα —στη μεσογειακή ακτή της Αιγύπτου—δημιούργησε μια νέα απειλή για τη ναυσιπλοΐα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η συγκεκριμένη διώρυγα αποτελεί μία από τις τελευταίες σημαντικές οδούς εξαγωγής για το σαουδαραβικό πετρέλαιο, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το περιστατικό που, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, οφειλόταν σε άγνωστης ταυτότητας drone το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο πλοία στη Νταμιέτα μία ημέρα νωρίτερα. Το λιμάνι βρίσκεται κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με την Ερυθρά Θάλασσα.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε το δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης αερίου Energos Winter, αμερικανικών συμφερόντων, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε δεύτερο πλοίο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Το Ιράν έχει διαψεύσει οποιαδήποτε εμπλοκή στο πλήγμα στη Νταμιέττα. «Η Αίγυπτος είναι σημαντικός φίλος και εταίρος στην περιοχή και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. «Πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση απέναντι στα ισραηλινά σχέδια και τις επιχειρήσεις “ψευδούς σημαίας” (false-flag operations) που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».

Ο πόλεμος ΗΠΑ, Ισραήλ κατά του Ιράν που διαρκεί ήδη πέντε μήνες, έχει ουσιαστικά παραλύσει τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, ένα στενό πέρασμα-κλειδί για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Πριν από τη σύγκρουση, από τη θαλάσσια οδό μεταξύ Ομάν και Ιράν διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τα Στενά έχουν καταστεί το βασικό εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και σημείο ανάφλεξης για επανειλημμένες κλιμακώσεις της σύγκρουσης.

Η Σαουδική Αραβία προτείνει τη συγκρότηση πολυεθνικού συνασπισμού για τη ναυτική άμυνα

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Στις 20 Ιουλίου, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη σύγκρουση με το Ιράν.

Οι πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας ώθησαν την αγορά ναυτασφαλίσεων του Λονδίνου να διευρύνει, την Πέμπτη, τη ζώνη «υψηλού κινδύνου» στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβάνοντας μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής που γειτνιάζει με τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε την Πέμπτη σχέδια για τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής συμμαχίας θαλάσσιας άμυνας, με στόχο την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των οδών εφοδιασμού με ενέργεια στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

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Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αερίου στα αιγυπτιακά ύδατα αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια σχετικά με τη γειτονική Διώρυγα του Σουέζ και τον αγωγό SUMED —μια ζωτικής σημασίας οδό εξαγωγής για το σαουδαραβικό πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν— σύμφωνα με αναλυτές του ενεργειακού κλάδου.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Kpler, αυξανόμενες ποσότητες σαουδαραβικού πετρελαίου, καθώς και άλλα φορτία, κατευθύνονται πλέον βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς τη Διώρυγα του Σουέζ και τον αγωγό SUMED.

Ωστόσο, για τους πελάτες στην Ασία, αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από την Αφρική, αντί για τη νότια πορεία μέσω του Κόλπου του Άντεν.

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Το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν ένα σχέδιο —το οποίο υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου— για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή προαιρετικών τελών για τη χρήση τους, όπως δήλωσαν στο Reuters άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αν και το Ιράν απέρριψε δημόσια την πρόταση του Ομάν, το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ILNA μετέφερε δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σύμφωνα με τις οποίες οι συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με τα Στενά συνεχίζονται.

Το Ιρακ αρνείται πως γνώριζε για την επίθεση

Για πρώτη φορά κατά τον πέντε μηνών πόλεμο η Σαουδική Αραβία συμμετείχε την Τετάρτη, ανοιχτά σε επιθέσεις μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις, στοχεύοντας ομάδες που συνδέονται με το Ιράν στο ανατολικό Ιράκ σε αντίποινα για αυτό που χαρακτήρισε ως επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σαουδαραβικούς πετρελαϊκούς στόχους που ξεκίνησαν από το Ιράκ.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των περιφερειακών εταίρων τους, οι Χούθι πραγματοποίησαν τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από ιρακινό έδαφος σε συντονισμό με ιρακινές ομάδες.

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Ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης, Χάιντερ αλ-Αμπουντι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Βαγδάτη ούτε ενέκρινε ούτε είχε προηγούμενη γνώση για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας σε ιρακινό έδαφος, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα τελευταία πλήγματα στο Ιράκ και την Αίγυπτο απείλησαν να εμπλέξουν περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής στη σύγκρουση.

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