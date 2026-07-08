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Μυθική η εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Μπορεί η Αργεντινή να βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι κατάφερε να κάνει μία επική ανατροπή (3-2) και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

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Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αργεντινός θρύλος το βάρος που ένιωθε όταν έχασε το πέναλτι αλλά και τη μεγάλη ανακούφιση που αισθάνθηκε στο φινάλε, όταν και ξέσπασε σε κλάματα.

«Η αλήθεια είναι πως ήταν μία στιγμή ανακούφισης, μία ανακούφιση για όλους μας» δήλωσε ο Μέσι.

Επιπλέον αναφέρθηκε στον θυμό που ένιωσε μετά το χαμένο πέναλτι στο πρώτο μέρος: «Αισθάνθηκα έντονο θυμό, εξαιτίας του πέναλτι που σπατάλησα και λόγω του τρόπου που το εκτέλεσα. Ένιωσα πως την σημαντική στιγμή, απογοήτευσα την ομάδα.

Αλλά ευτυχώς, ο Θεός επεφύλασσε κάτι για εμένα στο τέλος και κατάφερα να ισοφαρίσω. Ήταν τεράστια χαρά για εμάς και για τον κόσμο που ήρθε για εμάς ξανά. Αποδεικνύουν κάθε μέρα τι σημαίνει να είσαι Αργεντινός»