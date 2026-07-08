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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χοσάμ Χασάν και οι παίκτες του κατήγγειλαν αδικία, αφήνοντας αιχμές για ευνοϊκή μεταχείριση της Αργεντινής από τη FIFA για εμπορικούς σκοπούς.

Η αιγυπτιακή αποστολή διαμαρτυρήθηκε έντονα για μη υπόδειξη πέναλτι στον Μοχάμεντ Σαλάχ και για ακυρωθέν γκολ μέσω VAR, θεωρώντας πως οι αποφάσεις καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο προπονητής τερματοφυλάκων της Αιγύπτου αποβλήθηκε από τον διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ.

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Η Αίγυπτος αποχαιρέτησε με τον πιο δραματικό τρόπο το Μουντιάλ 2026, σε μια αναμέτρηση-θρίλερ με την Αργεντινή σε κλίμα μεγάλης απογοήτευσης και οργής για το αποτέλεσμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Φαραώ», Χοσάμ Χασάν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA, αφήνοντας αιχμές ότι το τουρνουά είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να ευνοηθεί η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι, μετά από μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων που, σύμφωνα με την αιγυπτιακή πλευρά, καθόρισαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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Το γκολ του Ένζο Φερνάντες στο 93ο λεπτό που χάρισε την πρόκριση στην Αργεντινή, προκάλεσε χάος στον πάγκο της Αιγύπτου. Οι άνθρωποι της ομάδας περικύκλωσαν τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ, διαμαρτυρόμενοι έντονα για τις αποφάσεις του. Ο προπονητής τερματοφυλάκων, Σαφάν Ελ-Σαγκίρ, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ενώ ο ίδιος ο Χασάν χρειάστηκε να απομακρυνθεί με τη συνδρομή άλλων από την έντονη αντιπαράθεση με τον διαιτητή.

Η βασική αιτία της οργής των Αιγυπτίων ήταν μια φάση που προηγήθηκε πριν το γκολ. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή πλευρά, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανατράπηκε καθαρά μέσα στην περιοχή, ωστόσο ούτε ο διαιτητής ούτε το VAR υπέδειξαν πέναλτι.

Δεν ήταν όμως η μοναδική αμφισβητούμενη απόφαση. Νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, η Αίγυπτος είδε γκολ να ακυρώνεται έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης, ενώ λίγο αργότερα ο Σαλάχ τιμωρήθηκε για ένα ελαφρύ φάουλ σε στιγμή που θα μπορούσε να βρεθεί μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα, μεταδίδει η Daily Mail. Οι «Φαραώ» υποστήριξαν ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα οι κρίσιμες αποφάσεις έγερναν την πλάστιγγα υπέρ των παγκόσμιων πρωταθλητών.

Oργή και αιχμές στη FIFA

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χοσάμ Χασάν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και επιτέθηκε ευθέως στη FIFA, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι ο οργανισμός επιθυμεί την παραμονή του Λιονέλ Μέσι στο τουρνουά για εμπορικούς λόγους.

«Ήμασταν καλύτεροι, αλλά το ποδόσφαιρο είναι άδικο», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μπορεί να είναι θέμα μάρκετινγκ, μπορεί να θέλουν να διοργανώσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τον πρωταθλητή του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θέλουν ο Μέσι να συμμετέχει (στο τουρνουά)».

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Ο Αιγύπτιος τεχνικός ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές του, όμως υποστήριξε ότι η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή απέναντι σε παράγοντες που, κατά την άποψή του, δεν είχαν σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι.

«Ευχαριστώ πολύ τους παίκτες μου. Σε όλους τους Αιγύπτιους, τους Άραβες, τους Αφρικανούς, μπορείτε να δουλέψετε σκληρά, αυτό πρέπει να κάνετε, αλλά μερικές φορές υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που σας δυσκολεύουν».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι με την ήττα, αλλά με μια τόσο βαριά ήττα όπως η σημερινή, τους λέω (στους παίκτες μου) να είναι στεναχωρημένοι. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι. Ευχαριστώ τον Θεό για τα πάντα, αλλά το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο όταν παίζουμε εναντίον των παγκόσμιων πρωταθλητών».

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«Μας φέρθηκαν άδικα σήμερα»

Στη συνέχεια έγινε ακόμη πιο αιχμηρός: «Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό; Στο ποδόσφαιρο; Δεν θέλω να προσπαθήσω να το θέσω ευγενικά εδώ με ωραίες λέξεις. Μας φέρθηκαν άδικα σήμερα. Υποστήκαμε αδικία».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υποστήριξε ακόμη ότι η ομάδα του είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τον ορισμό του Φρανσουά Λετεξιέ πριν από την αναμέτρηση, ενώ έκανε λόγο για «εσωτερικούς» και «εξωτερικούς» παράγοντες που επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα.

Ένταση επικράτησε και μετά το τελευταίο σφύριγμα. Κατά τη διάρκεια της σύρραξης στον πάγκο, ο Χασάν ύψωσε τα χέρια του σχηματίζοντας το σύμβολο «Χ», μια χειρονομία που χρησιμοποιείται συνήθως για να επιστήσει την προσοχή των διαιτητών σε καταγγελίες ρατσισμού. Ωστόσο, δεν έγινε σαφές αν αναφερόταν σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ή αν επρόκειτο για μια συμβολική διαμαρτυρία απέναντι σε όσα θεωρούσε άδικες αποφάσεις.

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Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Μοστάφα Ζίκο εμφανίστηκε συγκλονισμένος στις δηλώσεις του, κατηγορώντας ανοιχτά τον διαιτητή.

«Ο διαιτητής, δεν ήταν δίκαιος. Άδικος, άδικος διαιτητής. Ένας άδικος άνθρωπος. Μια αδικία που είναι τόσο ξεκάθαρη».

Με δάκρυα στα μάτια συνέχισε: «Σπαταλάει την προσπάθεια ενός ολόκληρου έθνους. Από την αρχή του αγώνα, φεύγαμε από το γήπεδο νικητές με 2-0 εναντίον της Αργεντινής. Αλλά το κύπελλο έχει ήδη δοθεί».

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«Το κύπελλο έχει ήδη κριθεί»

Ο Αιγύπτιος επιθετικός ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της χώρας του, επιμένοντας ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να επηρεάσουν όσα συνέβησαν.

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«Ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς της Αιγύπτου. Θέλαμε να τους κάνουμε ευτυχισμένους σήμερα. Δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε αυτό. Αλλά, μα τον Θεό, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του διαιτητή. Το κύπελλο έχει ήδη κριθεί».

Κλείνοντας, είπε με εμφανή πικρία: «Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συγχαρητήρια. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο».

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η FIFA επιβεβαίωσε ότι στον προημιτελικό της Γαλλίας με το Μαρόκο θα οριστεί αποκλειστικά αργεντίνικη διαιτητική ομάδα, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στο συγκεκριμένο τουρνουά και πυροδότησε νέο κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί ευνοϊκής μεταχείρισης της «Αλμπισελέστε».

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Παράλληλα, αρκετοί φίλαθλοι υπενθύμισαν ότι η Αργεντινή έχει κερδίσει οκτώ πέναλτι στους τελευταίους 12 αγώνες της σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αρκετά από αυτά να αποδεικνύονται καθοριστικά στην πορεία της προς την κατάκτηση του τροπαίου στο Κατάρ το 2022.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει δεχθεί κατά καιρούς επικρίσεις για πιθανή μεροληψία υπέρ της Αργεντινής. Ωστόσο, παρά τις θεωρίες και τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να τεκμηριώνουν κατηγορίες περί διαφθοράς ή χειραγώγησης αγώνων εις βάρος της FIFA ή του ίδιου του Ινφαντίνο.

Με την ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της προς την υπεράσπιση του παγκόσμιου τίτλου και θα αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς την Ελβετία-με αντίπαλο την Αγγλία του Χάρι Κέιν ή τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ.