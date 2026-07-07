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Η Αργεντινή πήρε μία απίθανη πρόκριση επί της Αιγύπτου στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, αφού ανέτρεψε το σκορ από 0-2 σε 3-2, με ένα προσωπικό σόου του Λιονέλ Μέσι.

Στα 39 του χρόνια, ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε γκολ και ασίστ στη «μυθική» ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο και ξέσπασε σε κλάματα μετά το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του στο τέλος του αγώνα και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

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Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Αργεντινής πέταξαν τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στον αέρα, παμνηγυρίζοντας έξαλλα την πρόκριση στα προημιτελικά, στο τελευταίο Μουντιάλ στην καριέρα του αρχηγού τους.

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε κοντά στην «έξοδο» με την εθνική Αργεντινής, αλλά είπε ο ίδιος «όχι» με την εμφάνισή του.

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria

REUTERS/Carlos Barria