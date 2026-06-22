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Ο Σούρμαν άνοιξε το σκορ για τη Νέα Ζηλανδία με κεφαλιά στο 15ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Ζίκο ισοφάρισε για την Αίγυπτο στο 58ο λεπτό, αξιοποιώντας σέντρα του Χάνι από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του και στη συνέχεια έδωσε ασίστ στον Τρεζεγκέ για το 1-3.

Με αυτή τη νίκη, η Αίγυπτος ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου, διεκδικώντας την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026.

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Η Αίγυπτος βρέθηκε πίσω στο σκορ, πιέστηκε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ταχύτητα και με τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία στο Βανκούβερ. Ένα αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή του 7ου ομίλου και την έβαλε δυνατά στη μάχη για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Η Νέα Ζηλανδία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και αξιοποίησε ένα από τα βασικά της όπλα: τις στατικές φάσεις. Στο 15ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέιν, ο Σούρμαν βρέθηκε στην καρδιά της αιγυπτιακής άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

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Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους Νεοζηλανδούς, οι οποίοι προσπάθησαν να διαχειριστούν το προβάδισμα, κρατώντας την Αίγυπτο μακριά από μεγάλες ευκαιρίες. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος να βρει ρυθμό, με τον Σαλάχ να απειλεί στο 35’ και τον Ασούρ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, όμως, το σκηνικό άλλαξε.

Η Νέα Ζηλανδία άγγιξε το 2-0 στο 52’, όταν ο ΜακΚόουατ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σουμπίρ κράτησε όρθια την Αίγυπτο με καθοριστική επέμβαση. Ήταν η στιγμή που, όπως αποδείχθηκε, κράτησε τους «Φαραώ» μέσα στο ματς.

Στο 58’, η πίεση της Αιγύπτου έφερε αποτέλεσμα. Ο Χάνι σέντραρε από δεξιά και ο Ζίκο με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Εννέα λεπτά αργότερα, ήρθε η ώρα του Σαλάχ. Ο αρχηγός της Αιγύπτου συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Ζίκο και τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία, γράφοντας το 1-2 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Η Νέα Ζηλανδία δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στο 82’, ο Σαλάχ έγινε δημιουργός, σερβίροντας στον Τρεζεγκέ, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-3 και σφράγισε την ιστορική νίκη της Αιγύπτου.

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Ο Σαλάχ αποχώρησε λίγο αργότερα μέσα σε αποθέωση, έχοντας αφήσει στο γήπεδο την υπογραφή του: γκολ, ασίστ και ηγετική παρουσία σε ένα από τα σημαντικότερα βράδια του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αίγυπτος ανέβηκε στους 4 βαθμούς και στην κορυφή του 7ου ομίλου, ενώ η Νέα Ζηλανδία έμεινε στον 1 βαθμό. Η πρόκριση θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική, με την Αίγυπτο να αντιμετωπίζει το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία να παίζει απέναντι στο Βέλγιο.

Οι συνθέσεις

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Νέα Ζηλανδία – Ντάρεν Μπέιζλι: Κρόκομπ, Πέιν, Μποξάλ, Κακάσε, Σούρμαν, Μπελ, Στάμενιτς, Σινγκ, Τζαστ, ΜακΚόουατ, Γουντ.

Αλλαγές: Μπίντον, Ράνταλ, Τόμας, Ντε Βρις, Ολντ.

Αίγυπτος – Χοσάμ Χασάν: Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατούχ, Ασούρ, Ζίκο, Φαθί, Λασίν, Άττια, Σαλάχ, Μαρμούς.

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Αλλαγές: Ζίζο, Αμπντέλκαριμ, Ραμπία, Αμπντελμαγκίντ, Τρεζεγκέ.