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Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του προς την Ελλάδα για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, επισημαίνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

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Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξη και την έμπρακτη διάθεση της χώρας του να συνδράμει την Ελλάδα, εφόσον χρειαστεί.