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Το Ριάντ εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση του Καΐρου σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας, καθώς και για την αυξανόμενη εξάρτηση της Αιγύπτου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι σαουδαραβικές αρχές αμφισβητούν επίσης την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων σε σύγκριση με τις δυνατότητες της Τουρκίας και του Πακιστάν.

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Η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία της Μέκκας, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκούσε η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye.

Η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στη συμφωνία

Ένας πρώην ανώτατος σύμβουλος του οίκου των Σαούντ δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο ότι το Ριάντ δεν θέλει το Κάιρο να ενταχθεί στη συμφωνία που υπέγραψε με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ, «τουλάχιστον προς το παρόν».

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Σύμφωνα με τις πηγές, η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αντιταχθεί στην είσοδο της Αιγύπτου οφειλόταν στις εντάσεις μεταξύ Ριάντ και Καΐρου.

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι απογοητευμένος από τον Αλ Σίσι λόγω της έλλειψης υποστήριξης σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία κρίνει ότι η Αίγυπτος δεν υποστήριξε όσο θα έπρεπε το Βασίλειο στον πόλεμο κατά των Χούθι, ενώ διατηρεί μία στάση εξισορρόπησης στο θέμα της Γάζας και του Ισραήλ.

Saudi Arabia opposed Egypt's inclusion in Mecca agreement, sources say



The kingdom didn't want Egypt to join the new defence pact with Turkey and Pakistan despite Ankara's push for Cairo to be included, sources say — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 11, 2026

Παράλληλα, εκφράστηκε προβληματισμός για τη στενή εξάρτηση της πολιτικής του Καΐρου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές που μίλησαν στο Middle East Eye, η Αίγυπτος παρείχε αμυντική συνδρομή στα ΗΑΕ, αποστέλλοντας συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ ο Πρόεδρος Σίσι πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης.

Ωστόσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη κινητοποίηση προς τη πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία στο Ριάντ για τη σαφή προσέγγιση του Καΐρου με το Αμπού Ντάμπι.

Το περιοδικό The Economist ανέφερε τη Δευτέρα ότι η Αίγυπτος, η οποία παρουσιαζόταν για καιρό ως πυλώνας της περιφερειακής τάξης, έχει «παραγκωνιστεί ως διαμεσολαβητής και στρατιωτική δύναμη».

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Για δεκαετίες, η Αίγυπτος αποτελούσε κεντρικό στρατιωτικό εταίρο για τα κράτη του Κόλπου. Σε αντίθεση με τότε, οι πηγές επεσήμαναν ότι το Κουβέιτ είναι τώρα πιο πρόθυμο να προσχωρήσει στη συμφωνία της Μέκκας παρά να διατηρήσει τη στρατιωτική συμμαχία που είχε κάποτε με την Αίγυπτο για την προστασία του.

Ωστόσο, οι σαουδαραβικές πηγές υποστήριξαν ότι υπό τον Σίσι, η Αίγυπτος έχει γίνει όλο και πιο εξαρτημένη από την εξωτερική οικονομική υποστήριξη, προσφέροντας λιγότερα ως αντάλλαγμα σε μείζονα περιφερειακά ζητήματα ασφάλειας.

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία και το Πακιστάν προσφέρουν περισσότερα στη συμμαχία σε στρατιωτικό επίπεδο σε σύγκριση με την Αίγυπτο.

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Η Τουρκία διαθέτει μια όλο και πιο εξελιγμένη πολεμική βιομηχανία, ενώ το Πακιστάν έχει αναπτυγμένη παραγωγή όπλων και έναν μεγάλο, τακτικό στρατό. Αντίθετα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η στρατιωτική βιομηχανία της Αιγύπτου δεν διαθέτει την ίδια προηγμένη τεχνολογία.

«Ο ρόλος του στρατού είναι να επενδύει στις στρατιωτικές του δυνατότητες και όχι να ασχολείται με τη διαχείριση εργοστασίων τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Επιπλέον, αμφισβήτησαν τη μάχιμη ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των αιγυπτιακών ένοπλων δυνάμεων. Έτσι, σύμφωνα με τις πηγές, η απόφαση δεν ήταν απλώς θέμα πολιτικής στάσης της Αιγύπτου, αλλά είχε να κάνει με το τι θεωρεί το Ριάντ ότι μπορεί να προσφέρει το Κάιρο στην πράξη σε ένα νέο σύστημα περιφερειακής ασφάλειας.

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Η Τουρκία επιθυμούσε την ένταξη της Αιγύπτου στο σύμφωνο

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος.

«Πιστεύω ότι στο επόμενο στάδιο θα βρίσκεται μαζί μας και η Αίγυπτος», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν. «Υπάρχουν ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Μόλις διευθετηθούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος».

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