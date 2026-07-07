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Η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0 χάρη στα τέρματα των Ιμπραχίμ και Ζίκο, αιφνιδιάζοντας την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι.

Η Αργεντινή αντέδρασε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, πετυχαίνοντας τρία γκολ με τους Ρομέρο, Μέσι και Φερνάντες μέσα σε μόλις δεκατρία λεπτά.

Ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας Σουμπίρ πραγματοποίησε εξαιρετικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, αποκρούοντας μεταξύ άλλων ένα πέναλτι του Λιονέλ Μέσι.

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Ασύλληπτα πράγματα έγιναν στην Ατλάντα. Η Αργεντινή βρέθηκε μπροστά σε έναν οδυνηρό αποκλεισμό, ωστόσο πέτυχε κάτι που φαινόταν αδύνατο να συμβεί. Η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0 και κρατούσε στα χέρια της μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όμως η “Αλμπισελέστε” έφθασε σε μία τρομερή ανατροπή. Το σκορ έγινε 3-2 μέσα σε 13 λεπτά και η Αργεντινή συνεχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.

Φυσικά, το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αργεντινή να έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο οι Αιγύπτιοι μπήκαν στο ματς αρκετά αποφασιστικά. Οι παίκτες του Χοσάμ Χασάν έπαιξαν με πάθος και πίεζαν σε όλο το γήπεδο την “Αλμπισελέστε” και το σοκ για το σύνολο του Σκαλόνι ήρθε με τη συμπλήρωση ενός τετάρτου. Η φάση ξεκίνησε από ένα κόρνερ από δεξιά, το οποίο εκτελέστηκε με κοντινή πάσα. Ο Ατία έβγαλε μια σέντρα για το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Γιασέρ Ιμπραχίμ νίκησε τον Λισάντρο Μαρτίνες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Αίγυπτο, καθώς εκεί που έστειλε την μπάλα, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

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Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να αντιδράσει άμεσα, καθώς τέσσερα λεπτά μετά το γκολ κέρδισε πέναλτι. Ο Χασάν ανέτρεψε τον Ταλιαφίκο και στο 21′ ο Μέσι ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, όμως ο Σουμπίρ έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε. Ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας “κατέβασε ρολά” και αρνήθηκε την ισοφάριση στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ενώ το ίδιο έκανε αργότερα και σε άλλους Αργεντίνους. Στο 28′ ο Σουμπίρ έκανε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Μακ Άλιστερ από πλεονεκτική θέση και στο 39′ πραγματοποίησε μία ακόμη πιο δύσκολη απόκρουση σε πλασέ του Άλβαρες. Στο 31′ είχε προηγηθεί μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μέσι από πολύ μακριά, με τον Αργεντίνο σταρ να σημαδεύει το δεξί δοκάρι της εστίας των Αιγυπτίων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αργεντινή ανέβασε κατακόρυφα την πίεσή της, όσο περνούσε η ώρα, γιατί ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ωστόσο, οι παίκτες του Σκαλόνι άφηναν πολλά κενά στην άμυνα, όσο ανέβαιναν ψηλά και η Αίγυπτος προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αυτό, χτυπώντας στις αντεπιθέσεις. Σε μία τέτοια κατάσταση, οι Αιγύπτιοι σκόραραν με τον Ζίκο στο 58, όμως ο διαιτητής είδε το ριπλέι, έπειτα από παρέμβαση του VAR και υπέδειξε φάουλ υπέρ της Αργεντινής στο ξεκίνημα της φάσης. Η “Αλμπισελέστε” γλίτωσε έτσι από το 2-0, αλλά όχι για πολύ, καθώς ο Ζίκο σκόραρε ξανά στο 67′, εκμεταλλευόμενος και πάλι τα κενά στην άμυνα της Αργεντινής κι αυτή τη φορά το γκολ μέτρησε κανονικά.

ΓΚΟΛ: 79′ Ρομέρο, 83′ Μέσι, 90’+2′ Ε. Φερνάντες / 15′ Ιμπραχίμ, 67′ Ζίκο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90’+3′ Σουμπίρ, 90’+4′ Φατί

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 31′ Μέσι

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66′ Ν. Γκονζάλες), Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μολίνα (73′ Μοντιέλ), Παρέδες, Ντε Πολ (66′ Λ. Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Ε. Φερνάντες, Χ. Άλβαρες, Μέσι.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν Χουσεΐν): Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Ράμπια, Χαφέζ, Ασούρ (46′ Φατί), Ζίκο (80′ Μαρμούς), Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Χασάν (73′ Τρεζεγκέ).