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Ο έβδομος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 άρχισε με μία μίνι έκπληξη, καθώς το Βέλγιο δεν έπεισε με την απόδοσή του και δεν επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Αίγυπτο, η οποία προηγήθηκε στο σκορ, αλλά τελικά οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση, κάτι που αφήνει γλυκόπικρη γεύση εκατέρωθεν.

Aπό την αρχή του αγώνα, το πάθος ξεχείλιζε εκατέρωθεν και τα δυνατά μαρκαρίσματα ήταν αρκετά και από τις δύο ομάδες, όμως σταδιακά ανέβηκε η ποιότητα του παιχνιδιού και στο 7ο λεπτό ήρθε μία αξιοσημείωτη στιγμή. Το Βέλγιο ήταν αυτό που απείλησε πρώτο, με τους παίκτες του Γκαρσία να αλλάζουν ωραία την μπάλα μεταξύ τους, κάτι που έφερε τον Ντε Μπρόινε στον ημικύκλιο της περιοχής, έχοντας τον χώρο και τον χρόνο να εκτελέσει σωστά. Όμως, το σουτ που έκανε, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας της Αιγύπτου.

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Η αφρικανική ομάδα ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 20ο λεπτό, στην πρώτη της ευκαιρία στο ματς. Ο Σαλάχ τροφοδότησε τον Ασούρ κι αυτός με δυνατό συρτό σουτ εκτός περιοχής, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Κουρτουά για το 1-0 των Αιγυπτίων. Οι παίκτες του Χασάν απείλησαν με παρόμοιο τρόπο και στο 33′, όμως αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας του Βελγίου απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ του Ζίκο. Οι Βέλγοι ανέβασαν στροφές και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έφθασαν κοντά στην ισοφάριση. Ο Ντε Κετελάρε έστρωσε στον Ντοκού, ο οποίος εκτέλεσε μόνος στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, το Βέλγιο “άγγιξε” το γκολ. Ο Ντοκού κέρδισε φάουλ στον άξονα, ακριβώς έξω από την μεγάλη περιοχή της Αιγύπτου, ο Ντε Μπρόινε ανέλαβε την εκτέλεσή του κι έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέρ. Οι Βέλγοι πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζοντας για την ισοφάριση, αλλά οι Αιγύπτιοι ήταν “φωτιά” στις αντεπιθέσεις. Στο 55′ είχαν μια διπλή ευκαιρία, με τον Κουρτουά να απομακρύνει την κεφαλιά του Σαλάχ και τον Ασούρ να σουτάρει εντελώς άστοχα από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 60′ ο Μαρμούς έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, αλλά το σουτ που έκανε από πλάγια θέση υπό την πίεση των αμυντικών, κατέληξε δίπλα από την εστία των Βέλγων.

Οι παίκτες του Γκαρσία έφθασαν στην ισοφάριση στο 66ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον Λουκάκου, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Ο Μενιέ έκανε το γύρισμα από τα δεξιά για τον φορ της Νάπολι και τελικά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από παρέμβαση του Χάνι.

ΓΚΟΛ: 66′ Χάνι (αυτ.) / 19′ Ασούρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14′ Καστάν, 75′ Ντε Κάιπερ / 13′ Ατία, 34′ Φατούχ

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: 53′ Ντε Μπρόινε

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάν (56′ Ράσκιν), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ονάνα (56′ Ντε Κάιπερ), Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε (66′ Λουκάκου).

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπέρ, Ιμπραχίμ, Χάνι, Φατούχ, Ασούρ (71′ Ραμπιά), Ζίκο (76′ Ζίζο), Φατί, Λασίν, Ατία, Σαλάχ (76′ Αμπντελκαρίμ), Μαρμούς.