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Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις, καθώς το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο και απρόβλεπτο.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή επισημαίνει τον κίνδυνο επιθέσεων σε δυτικούς στόχους από το Ιράν και προσκείμενες οργανώσεις, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Η προειδοποίηση έπεται των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανά πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών, γεγονός που έχει προκαλέσει απειλές για αντίποινα από την πλευρά της Τεχεράνης.

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Μια νέα και ιδιαίτερα σοβαρή προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε το Σάββατο 1η Αυγούστου η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο αναχώρησής τους.

Η ανακοίνωση μπορεί να απευθύνεται επισήμως στους Αμερικανούς, αποτελεί όμως στην πράξη ένα ευρύτερο μήνυμα προς τους πολίτες όλων των δυτικών χωρών: η περιοχή βρίσκεται ξανά σε σημείο όπου μια στρατιωτική απόφαση, μια πυραυλική επίθεση ή ένα χτύπημα σε κρίσιμες υποδομές μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να προκαλέσει κλείσιμο αεροδρομίων, ακυρώσεις πτήσεων και γενικευμένη ανασφάλεια.

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Επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Ισραήλ είναι ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. (Πρεσβείες του Ισραήλ)

«Να εξετάσετε την αναχώρησή σας»

Η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει ότι, λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο και υπάρχει πιθανότητα «απρόβλεπτης κλιμάκωσης».

Οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων, προσωρινό κλείσιμο εναέριου χώρου και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναβάλει την επανέναρξη δρομολογίων, ενώ άλλες έχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις.

Η διατύπωση που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι απολύτως σαφής: όσοι βρίσκονται στη Μέση Ανατολή πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν ή, τουλάχιστον, να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν εάν η κατάσταση κλιμακωθεί. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται εκτός της περιοχής καλούνται να επανεξετάσουν σοβαρά οποιοδήποτε ταξίδι προς ή μέσω της Μέσης Ανατολής.

Φόβοι για επιθέσεις σε αμερικανικούς και δυτικούς στόχους

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Η προειδοποίηση δεν περιορίζεται στο έδαφος του Ισραήλ. Η πρεσβεία σημειώνει ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, ακόμη και εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν αποτελέσει στόχους, ενώ το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη ενδέχεται να επιτεθούν σε αμερικανικά συμφέροντα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ βρίσκεται και το μήνυμα προς τους υπόλοιπους Δυτικούς. Σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης, οι ένοπλες οργανώσεις και τα δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν δύσκολα θα κάνουν πάντοτε σαφή διάκριση ανάμεσα σε αμερικανικούς και ευρύτερα δυτικούς στόχους. Η προειδοποίηση των ΗΠΑ λειτουργεί επομένως ως καμπανάκι και για Ευρωπαίους πολίτες, εταιρείες και διπλωματικές αποστολές.

Το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου 2026 εγκρίνει την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών Αμερικανών διπλωματών από το Ισραήλ, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλειά τους. (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ)

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Η σκιά των απειλών Τραμπ κατά του Ιράν

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 31 Ιουλίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν «πολύ σκληρά», υποστηρίζοντας ότι κάποια στιγμή η Τεχεράνη θα αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ εξετάζει μια νέα επιχείρηση εναντίον ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών του Ιράν, όπως εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια και γέφυρες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Axios ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε δοθεί τελική εντολή, αν και άλλες πληροφορίες υποστήριζαν ότι είχε ήδη εγκριθεί στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να ανασταλεί μόνο εάν σημειωνόταν άμεση διπλωματική πρόοδος. (Axios)

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει από τις 22 Ιουλίου ότι για κάθε ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέφουν μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή μία γέφυρα στο Ιράν. (Jerusalem Post)

Η Τεχεράνη απειλεί με γενικευμένα αντίποινα

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ένα πλήγμα στις ιρανικές υποδομές θα αποτελούσε «πράξη παραφροσύνης». Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας υποστήριξε ότι έχει ήδη καταρτιστεί ευρύ σχέδιο αντιποίνων, το οποίο περιλαμβάνει επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ και σε αμερικανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. (Axios)

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Αυτός είναι ο πραγματικός φόβος πίσω από την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας: ένα αμερικανικό χτύπημα να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα, νέα επίθεση κατά του Ισραήλ, ενεργοποίηση φιλοϊρανικών οργανώσεων και διαδοχικά πλήγματα σε στρατιωτικές, διπλωματικές, ενεργειακές ή συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις.

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Η προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς δεν αποτελεί ακόμη ανακοίνωση ότι επίκειται πόλεμος. Δείχνει, όμως, ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει πλέον ως απολύτως ρεαλιστικό το σενάριο μιας αιφνίδιας και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Και όταν μια μεγάλη δυτική πρεσβεία λέει στους πολίτες της να είναι έτοιμοι να φύγουν, το μήνυμα δεν αφορά ποτέ μόνο εκείνους.