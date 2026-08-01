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Η οργάνωση Manchester Pigeon Rehab κατέθεσε αναφορά στη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, καταγγέλλοντας αχρείαστο πόνο στα ζώα και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας τους κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν από τον φορέα την υιοθέτηση μη θανατηφόρων μεθόδων διαχείρισης του πληθυσμού των πτηνών, όπως η τροποποίηση των χώρων φωλεοποίησης και η χρήση αποτρεπτικών μέσων.

Ο φορέας συγκοινωνιών υπερασπίζεται τις πρακτικές του, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση των περιστεριών είναι αναγκαία για λόγους δημόσιας υγιεινής, ασφάλειας των εγκαταστάσεων και πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς.

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Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις ότι η Transport for London (TfL), ο αρμόδιος φορέας για τις συγκοινωνίες του Λονδίνου, προχώρησε στη θανάτωση εκατοντάδων περιστεριών τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης Manchester Pigeon Rehab (MPR), από τον Μάρτιο του 2024 έως το 2026 εκτελέστηκαν περισσότερες από 120 επιχειρήσεις σε σταθμούς και υποδομές του μετρό, με πρόσχημα την απομάκρυνση πτηνών που φώλιαζαν ή είχαν εγκλωβιστεί σε δίχτυα.

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Transport for London workers 'use snipers to kill more than 650 pigeons at stations' in mass cull https://t.co/HzQO9SqEJY — Daily Mail (@DailyMail) July 31, 2026

Ο απολογισμός της δράσης αυτής είναι σοκαριστικός: τουλάχιστον 655 περιστέρια εξοντώθηκαν με πυροβολισμούς, επτά νεοσσοί εξοντώθηκαν ή απομακρύνθηκαν, ενώ καταστράφηκαν 17 φωλιές.

Το θέμα προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν η MPR έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό, στο οποίο φαίνονται συνεργεία να πυροβολούν τα πτηνά με αεροβόλα εντός των σταθμών. Σε ένα από τα πιο σκληρά στιγμιότυπα, υπάλληλος εικονίζεται να πατάει με τη μπότα του ένα βαριά τραυματισμένο περιστέρι στον σταθμό Stanmore.

Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι αρκετοί νεοσσοί έμειναν ορφανοί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικές συσκευές ευθανασίας πτηνών για τη θανάτωσή τους.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμη και μέσα στην περίοδο αναπαραγωγής των περιστεριών, παρότι οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές της Αγγλίας συνιστούν την αποφυγή θανατηφόρων παρεμβάσεων εκείνη την περίοδο. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, όταν περιστέρια παγιδεύονταν στα δίχτυα προστασίας, σε αρκετές περιπτώσεις πυροβολούνταν αντί να απελευθερωθούν.

Τα στοιχεία που προέκυψαν μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι δεν κατέληγαν όλα τα περιστέρια αμέσως μετά τον πυροβολισμό. Σε μία επιχείρηση στον σταθμό Arnos Grove χρειάστηκαν 20 πυροβολισμοί για να θανατωθούν 16 περιστέρια, ενώ σε άλλη περίπτωση, σε αμαξοστάσιο του Ruislip, τραυματισμένο περιστέρι κατάφερε να διαφύγει και δεν εντοπίστηκε ποτέ.

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Η MPR υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δείχνουν πως αρκετά ζώα υπέστησαν αχρείαστο πόνο, γεγονός που οδήγησε φιλοζωικές οργανώσεις στην κατάθεση αναφοράς στη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προστασίας των ζώων.

Η οργάνωση καλεί την TfL να εγκαταλείψει οριστικά τις θανατηφόρες πρακτικές και να επενδύσει σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η τροποποίηση των χώρων φωλεοποίησης, η χρήση αποτρεπτικών μέσων και άλλες μη θανατηφόρες μέθοδοι διαχείρισης του πληθυσμού των περιστεριών.

Όπως επισημαίνει, τα περιστέρια είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και ευφυή πτηνά, δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και στο παρελθόν είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως αγγελιοφόροι, ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

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Από την πλευρά της, η TfL υπερασπίζεται την πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι η βασική της προτεραιότητα είναι η πρόληψη και ότι η απομάκρυνση περιστεριών εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι διαθέσιμες μη θανατηφόρες επιλογές.

Όπως αναφέρει, η παρουσία μεγάλου αριθμού περιστεριών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς τα περιττώματά τους ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια και έντομα, ενώ οι φωλιές και τα συσσωρευμένα υλικά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου.

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