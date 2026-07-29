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Το παιδί υπέστη εκτεταμένη κακοποίηση και πολλαπλά κατάγματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου του από ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Η μητέρα καθυστέρησε να καλέσει βοήθεια παρά τις ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του παιδιού και τις προηγούμενες ανησυχίες για τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Ο Σίμπσον καταδικάστηκε επιπλέον για σεξουαλική κακοποίηση του ανηλίκου, ενώ η μητέρα αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Η δικαστής ανακοίνωσε ότι η επιβολή των ποινών στους δύο καταδικασθέντες για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη.

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Η 26χρονη Αλεξάντρα Γουόκερ και ο 22χρονος σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, κρίθηκαν ένοχοι από βρετανικό δικαστήριο για τη δολοφονία της δίχρονης Ιζαμπέλ, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία λόγω της ακραίας βίας που υπέστη το παιδί πριν από τον θάνατό του.

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε κατηγορίες για ανθρωποκτονία, πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Σίμπσον καταδικάστηκε επιπλέον για τη σεξουαλική κακοποίηση της δίχρονης, ενώ η μητέρα της αθωώθηκε μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

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Η τραγωδία αποκαλύφθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, όταν διασώστες εντόπισαν την Ιζαμπέλ αναίσθητη στη βάση της σκάλας του σπιτιού της. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Γουόκερ καθυστέρησε να καλέσει ασθενοφόρο, παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για αιμορραγία σε μικρό παιδί. Μάλιστα, πριν ειδοποιήσει τις αρχές, τηλεφώνησε στον πατριό της, ο οποίος ήταν εκείνος που την προέτρεψε να καλέσει βοήθεια.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι έφερε εκτεταμένους μώλωπες και τραύματα στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και τα γεννητικά όργανα, ενώ στην πάνα του υπήρχε αίμα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι η δίχρονη είχε υποστεί συνολικά 21 κατάγματα τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, ενώ οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε δεχθεί βίαιο ταρακούνημα και ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι, πιθανότατα πάνω σε τοίχο ή στο πάτωμα.

Ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ ανέφερε ότι η Ιζαμπέλ δεχόταν βίαιες επιθέσεις για εβδομάδες και χαρακτήρισε τον θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι ως την τραγική κατάληξη μιας παρατεταμένης εκστρατείας κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι η μητέρα είχε εκφράσει στο παρελθόν υποψίες πως ο σύντροφός της ίσως ήταν παιδόφιλος, φτάνοντας μάλιστα να ελέγξει αν το όνομά του βρισκόταν στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Παρά τις ανησυχίες της, δεν διέκοψε ποτέ τη σχέση τους.

Η υπόθεση έφερε στο φως και προηγούμενα περιστατικά που είχαν προκαλέσει ανησυχία. Μόλις έντεκα ημέρες πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό, η Ιζαμπέλ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, ενώ η μητέρα της είχε καθυστερήσει περίπου δύο εβδομάδες να αναζητήσει ιατρική βοήθεια. Τότε, η γιαγιά του παιδιού είχε δηλώσει πως η εγγονή της «μοιάζει σαν να κακοποιείται».

Η δικαστής ευχαρίστησε τους ενόρκους για το έργο τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και ανακοίνωσε ότι η επιβολή των ποινών στους δύο καταδικασθέντες θα γίνει την Πέμπτη.