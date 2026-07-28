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Μια δίκη για υπόθεση βιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγήθηκε σε κατάρρευση, όταν αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα που είχε καταγγείλει την επίθεση χρησιμοποίησε chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να προετοιμαστεί ενόψει της αντεξέτασής της στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «C», κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της, που κατονομάζεται ως «R», είχε σεξουαλική επαφή μαζί της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει έγκυρη συναίνεση.

Το πρώην ζευγάρι είχε χωρίσει λίγες εβδομάδες πριν από το περιστατικό που αποτέλεσε αντικείμενο της καταγγελίας.

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Οι συνομιλίες με chatbot οδήγησαν στη διακοπή της δίκης

Η υπόθεση εκδικαζόταν στο Κακουργιοδικείο του Λιούις (Lewes Crown Court), όμως η διαδικασία διακόπηκε όταν η καταγγέλλουσα παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να προετοιμαστεί πριν καταθέσει.

Από τις συνομιλίες της με το chatbot προέκυψε ότι είχε ζητήσει συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης της εκδοχής της σχετικά με τα γεγονότα της επίμαχης νύχτας, αλλά και καθοδήγηση για ζητήματα όπως η συναίνεση, η ικανότητα παροχής συναίνεσης, τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία και η συμπεριφορά της μετά το συμβάν.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η κατάθεσή της είχε επηρεαστεί από τις απαντήσεις του chatbot, γεγονός που, κατά την άποψή της, καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

«Η χρήση AI μπορεί να ισοδυναμεί με καθοδήγηση μάρτυρα»

Στην απόφασή του, το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου επισήμανε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την προετοιμασία κατάθεσης ενδέχεται να συνιστά «καθοδήγηση μάρτυρα» (witness coaching), πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά από το βρετανικό δικαστικό σύστημα.

Όπως σημείωσε, όλοι οι μάρτυρες, είτε καταθέτουν υπέρ της κατηγορούσας αρχής είτε της υπεράσπισης, θα πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα από τη χρήση AI για την προετοιμασία της μαρτυρίας τους.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ακόμη ότι ακόμη και ένας ειλικρινής μάρτυρας μπορεί, μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, να αλλάξει τον τρόπο ή την έμφαση με την οποία περιγράφει τα γεγονότα, θεωρώντας ότι έτσι η ανάμνησή του είναι πιο ακριβής ή πειστική. Αντίστοιχα, ένας αναξιόπιστος μάρτυρας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το AI για να ενισχύσει ή να προσαρμόσει την αφήγησή του.

Το Εφετείο αποφάσισε ότι η υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί εκ νέου το συντομότερο δυνατό.