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Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, πριν ακόμη συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο, ανακοίνωσε την περικοπή του ΦΠΑ στις τιμές των καυσίμων για τα νοικοκυριά. Και εξουσιοδότησε το νέο υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση και επίσης να νομοθετήσει νέα μέτρα για την ανακούφιση των μικρομεσαίων και την πάταξη της ακρίβειας.

Εν Ελλάδι ο ΦΠΑ είναι ο απύθμενος κουμπαράς του κράτους, προκειμένου ο εκάστοτε πρωθυπουργός, εν όψει εκλογών, να ανακοινώνει «παροχές» στους αναξιοπαθούντες, ως ο ελεήμων Κύριος και τα πάντα πληρών. Ο φόρος στα καύσιμα είναι – για τους «ειδήμονες» – αναγκαίο κακό. Για τους κακούς καταναλωτές και όχι για τις ευαγείς εταιρίες ενέργειας. Άλλωστε όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι «ουδέν κακόν, αμιγές καλού». Και το καλόν είναι τα δημόσια έσοδα που υποχρεούνται να αυγατίσουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι νομοταγείς επαγγελματίες και οι φορολογικά συνεπείς επιχειρήσεις.

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Ο κ. Άντι Μπέρναμ είναι το κακό παράδειγμα για κράτη που λατρεύουν τους έμμεσους φόρους, όπως π.χ. η Ελληνική Δημοκρατία. Εδώ οι φόροι επί δικαίων και αδίκων είναι το μαγικό κλειδί για να γίνονται τα έσοδα, πλεονάσματα και να καμαρώνει, ως αλαζών κοκορίκος, ο εκάστοτε κυβερνών. Γι αυτό ο προκάτοχος του Άντυ Μπέρναμ, ο περιφερόμενος γελωτοποιός του βασιλέως, Κιρ Στάρμερ θεωρεί ότι είναι ο γνήσιος Ντομινίκ Τορέττο, των Fast and Furious, όπως κόμπασε στο αποχαιρετιστήριο video (ακόμη γελάνε οι Βρετανοί) και ο διάδοχος του είναι ο ασήμαντος Brian στη γνωστή περιπετειώδη ταινία.

Εκτός κι αν ζήλεψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν του έστειλε (μεταφρασμένο!) το άρθρο μου στην Huff, όπου παρομοίαζα τον έλληνα πρωθυπουργό με τον ήρωα που υποδύεται ο Vin Diesel. Πράγμα εξαιρετικά απίθανο, ακόμη και για έναν Στάρμερ…