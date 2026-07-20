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Μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας από τον Άντι Μπέρναμ, ηγέτες από όλο τον κόσμο έσπευσαν να του απευθύνουν συγχαρητήρια και ευχές για τη νέα του θητεία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό αργότερα σήμερα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Τα θεμέλια της διμερούς μας σχέσης είναι ισχυρότερα από ποτέ και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε ο ένας τον άλλον».

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Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με τον Άντι Μπέρναμ για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξήρε τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο πλευρές, κάνοντας λόγο για τη σχέση «στενών εταίρων».

Συγχαρητήρια απέστειλε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους συνεργασία, προς όφελος των πολιτών τους, δίνοντας παράλληλα νέα ώθηση στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές απέστειλαν επίσης οι ηγέτες της Αυστραλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και του Καναδά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια δήλωση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται επίσης να συνομιλήσει με τον νέο πρωθυπουργό αργότερα μέσα στην ημέρα.