Ο νεοεκλεγμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, κάνει το σήμα του «μπράβο» δίπλα στην αποβάθρα του Γκρέιβσεντ, καθώς αποχωρεί μετά την πρώτη του επίσκεψη ως ηγέτης, στο Γκρέιβσεντ του Κεντ, στη Βρετανία, στις 17 Ιουλίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

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Ο νέος πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να προωθήσει την αποκέντρωση της εξουσίας από το Ουέστμινστερ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των περιφερειών.

Κύριος πολιτικός στόχος του Μπέρναμ αποτελεί η ανάσχεση της εκλογικής ανόδου του κόμματος Reform UK, το οποίο καταγράφει σημαντική δυναμική στις δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και τις λεπτομέρειες της στρατηγικής της κατά την επόμενη εβδομάδα.

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Ο Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham), ο πολιτικός που κέρδισε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά», είναι πλέον έτοιμος να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως ο έβδομος πρωθυπουργός στην Βρετανία μέσα σε μια δεκαετία, έχοντας ως βασική του δέσμευση να ανακόψει την άνοδο του λαϊκιστικού, δεξιού κόμματος Reform UK.

Λίγη ώρα μετά την εκλογή του στο έκτακτο συνέδριο των Εργατικών (17 Ιουλίου 2026) ο 56χρονος Μπέρναμ, ο οποίος απέκτησε τον «βασιλικό» του τίτλο λόγω της δυναμικής του στάσης στην προάσπιση των συμφερόντων της περιφέρειας κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση και υποσχέθηκε να προσφέρει ξανά ελπίδα στους ανθρώπους των «ξεχασμένων περιοχών» της χώρας.

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Δεν ξεχνάει το Μάντσεστερ…

Προειδοποιώντας ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία των Εργατικών να αναστρέψουν το πολιτικό κλίμα, ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε για μια ιστορική αποκέντρωση της εξουσίας μακριά από το Ουέστμινστερ – την καρδιά της βρετανικής πολιτικής σκηνής – με το βλέμμα στραμμένο στις περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, υποσχέθηκε μια ενωμένη κυβερνητική ομάδα που θα φέρει την αλλαγή για την οποία «κραυγάζει» η χώρα.

«Είμαστε ενωμένοι και θέτουμε τη δύναμη που πηγάζει από αυτή την ενότητα στην υπηρεσία των ανθρώπων και των περιοχών της χώρας, που περίμεναν πολύ καιρό μέχρι να μπορέσουν να ελπίσουν ξανά», τόνισε ενώπιον των βουλευτών και των στελεχών των Εργατικών. «Και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε, να τους δώσουμε πίσω την ελπίδα».

Ο νέος ηγέτης απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Κιρ Στάρμερ, τον οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει στην πρωθυπουργία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στις ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας, καθώς το κόμμα αναμένει τη σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου και περισσότερες λεπτομέρειες για την κυβερνητική του στρατηγική.

Το στοίχημα απέναντι στον Νάιτζελ Φαράζ

Η στρατηγική του Μπέρναμ για την αναχαίτιση του Νάιτζελ Φάρατζ ήταν αυτή που συσπείρωσε γύρω του τους Εργατικούς βουλευτές, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα έχαναν τις έδρες τους από το λαϊκιστικό κόμμα «Reform UK» στις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για το 2029. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Reform προηγείται στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες.

Ωστόσο, η δυναμική του Φάρατζ δέχθηκε πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αποδοχής χρηματοδοτήσεων από πλούσιους δωρητές, γεγονός που ίσως δίνει στον Μπέρναμ το απαραίτητο πολιτικό παράθυρο για να αναγεννήσει την εκλογική επιρροή των Εργατικών.

Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε άμεσες εξελίξεις από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας.