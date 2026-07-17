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Στην πρώτη του ομιλία ο νέος αρχηγός εξήρε το έργο του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ιστορική νίκη του κόμματος.

Ο Μπέρναμ έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ενωμένης κοινοβουλευτικής ομάδας που θα ενσωματώνει όλες τις διαφορετικές τάσεις και απόψεις του κόμματος.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε για μια αυθεντικά Εργατική πολιτική, εστιάζοντας στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων και στην ενίσχυση της αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών σε όλη τη χώρα.

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Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εξελέγη χωρίς αντίπαλο, εξασφαλίζοντας 379 υποψηφιότητες από βουλευτές του κόμματος και την καθολική υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συνδέονται με τους Εργατικούς.

Την εκλογή του ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, λίγο πριν ο νέος αρχηγός των Εργατικών ανέβει στο βήμα για να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως ηγέτης του κόμματος.

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It’s the honour of my life to be Leader of the Labour Party.



I will be a leader for every region and nation in this great country, and this Party will be unashamedly Labour in our priorities and in the decisions we take.



Together, we will set Britain on a new path. https://t.co/7SYlOp9qO6 — Andy Burnham (@andyburnham) July 17, 2026

«Είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη»

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να αναλάβει τη νέα του θέση και ευχαρίστησε τον προκάτοχό του, Κιρ Στάρμερ, αναγνωρίζοντας την πορεία που ακολούθησε το κόμμα υπό την ηγεσία του.

Όπως ανέφερε, ο Στάρμερ παρέλαβε τους Εργατικούς μετά τη χειρότερη εκλογική τους ήττα και κατάφερε να τους οδηγήσει σε μια ιστορική νίκη. Παράλληλα, εξήρε τις προσπάθειές του για τη μείωση των λιστών αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), αλλά και για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας και του ρόλου της Βρετανίας.

Ο νέος αρχηγός των Εργατικών παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της ηγεσίας του, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ενωμένης κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία, όπως είπε, θα έχουν θέση όλες οι διαφορετικές τάσεις και απόψεις που συνυπάρχουν στο κόμμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος του είναι η διαμόρφωση «μιας νέας πολιτικής», αναγνωρίζοντας πως πολλοί πολίτες έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική διαδικασία, επειδή οι πολιτικοί δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις ανάγκες τους.

Ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι οι Εργατικοί θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων της καθημερινότητας, όπως η κοινωνική φροντίδα, αντί να αναλώνονται σε διαρκείς πολιτικές αντιπαραθέσεις.

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«Μια αυθεντικά Εργατική κατεύθυνση»

Ο νέος ηγέτης του κόμματος ξεκαθάρισε ότι, παρότι οι Εργατικοί θα συνεργάζονται με άλλα κόμματα όπου αυτό είναι εφικτό, η πολιτική τους πορεία θα παραμείνει «ξεκάθαρα Εργατική».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πολιτικές επιλογές της δεκαετίας του 1980, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων, όπως η κατοικία, η ενέργεια, οι μεταφορές και το νερό, συνέβαλαν στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και στη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια λίγων.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη του ομιλία ως αρχηγός των Εργατικών, ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε ότι θα είναι ηγέτης για «τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση», αλλά και για όλες τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βόρεια Αγγλία, λέγοντας ότι η περιοχή αυτή «του έδωσε τόσα πολλά», ωστόσο τόνισε πως η κυβέρνησή του θα δώσει την ίδια προσοχή και φροντίδα σε κάθε περιοχή της χώρας.

«Τα παιδιά δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους προκειμένου να έχουν ευκαιρίες στη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες αρμοδιότητες, μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian

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