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Ο Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία και, εφόσον δεν εμφανιστεί αντίπαλος έως τις 15 Ιουλίου, θα ανακηρυχθεί επίσημα αρχηγός του κόμματος.

Η ευρεία αποδοχή του υποψηφίου από διαφορετικές πτέρυγες του κόμματος διασφαλίζει μια ομαλή μετάβαση και ισχυρή νομιμοποίηση ενόψει της ανάληψης της πρωθυπουργίας στις 20 Ιουλίου.

Η διαδικασία διαδοχής ενεργοποιήθηκε μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου, οδηγώντας σε μια ταχεία εσωκομματική μετάβαση για το Εργατικό Κόμμα.

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Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ, καθώς εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών.

Στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας, ο Μπέρναμ συγκέντρωσε την υποστήριξη 322 βουλευτών από το σύνολο των 403 βουλευτών του κόμματος, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές επίπεδο στήριξης, το οποίο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εμφάνιση ενός ισχυρού αντιπάλου.

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As the first day of nominations draws to a close, I am deeply grateful to the 322 Labour MPs who have put their trust in me and nominated me for Leader of the Labour Party.



Their support comes from across the PLP and reflects a shared belief that Britain needs a new approach to… — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνταν μόλις 81 υπογραφές, δηλαδή το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Μπέρναμ, επομένως, συγκέντρωσε σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό υποστηρικτών από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο.

«Όλα αρχίζουν να φαίνονται πολύ αληθινά», ανέφερε ο ίδιος σε σύντομο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την αυτοπρότασή του για την ηγεσία του κόμματος. Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ είναι μέχρι στιγμής ο μοναδικός βουλευτής που έχει καταθέσει υποψηφιότητα. Εφόσον δεν εμφανιστεί άλλος υποψήφιος έως τις 15 Ιουλίου, θα ανακηρυχθεί νέος αρχηγός των Εργατικών χωρίς αντίπαλο.

Η πορεία του προς την ηγεσία ουσιαστικά «κλείδωσε» το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο πρώην υφυπουργός Άμυνας, Αλ Καρνς, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία απέναντί του.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Μπέρναμ θα εκλεγεί χωρίς ουσιαστική εσωκομματική αναμέτρηση. Αναμένεται να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στις 17 Ιουλίου και, τρεις ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, να αναλάβει και την πρωθυπουργία της χώρας.

Η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου ενεργοποίησε μια ασυνήθιστα ταχεία διαδικασία διαδοχής στους Εργατικούς, με τον Άντι Μπέρναμ να θεωρείται από την πρώτη στιγμή το μεγάλο φαβορί για την ηγεσία.

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Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές στο Λονδίνο, η ευρεία στήριξη που συγκέντρωσε ο Μπέρναμ δείχνει ότι το Εργατικό Κόμμα επιδιώκει μια γρήγορη, ομαλή και ενωτική μετάβαση στη νέα ηγεσία.

Η έκταση της υποστήριξης που έχει εξασφαλίσει αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τρεις βασικούς λόγους. Αφενός, του προσφέρει ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης κυβέρνησης. Αφετέρου, εκπέμπει μήνυμα ενότητας προς τις αγορές, τους διεθνείς εταίρους και τους ψηφοφόρους, περιορίζοντας τον κίνδυνο εσωκομματικών εντάσεων σε μια κρίσιμη περίοδο πολιτικής μετάβασης. Παράλληλα, του επιτρέπει να προχωρήσει άμεσα στον σχηματισμό κυβέρνησης και στην υλοποίηση της πολιτικής του ατζέντας, χωρίς να χρειαστεί να αφιερώσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες σε μια διχαστική εσωκομματική εκστρατεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι η υποστήριξη προς τον Μπέρναμ δεν περιορίζεται σε μία μόνο εσωκομματική τάση. Αντίθετα, μεταξύ των βουλευτών που έχουν ταχθεί στο πλευρό του βρίσκονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αλλά και εκπρόσωποι διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων των Εργατικών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα του ως υποψηφίου ευρείας αποδοχής και όχι ως εκφραστή μιας συγκεκριμένης κομματικής πτέρυγας.

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Με πληροφορίες από Reuters