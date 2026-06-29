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Το πλάνο του περιλαμβάνει τη μεταφορά πρωθυπουργικών δραστηριοτήτων στη βορειοδυτική Αγγλία και την ενίσχυση των εξουσιών των περιφερειακών δημάρχων σε τομείς όπως η στέγαση και η εκπαίδευση.

Ο Μπέρναμ επιδιώκει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε στο Μάντσεστερ, αξιοποιώντας συνδυαστικά δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για κρίσιμες υποδομές.

Ως το επικρατέστερο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, ο Μπέρναμ προετοιμάζεται για την ανάληψη της πρωθυπουργίας αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και το αυξημένο κόστος ζωής.

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Ο Άντι Μπέρναμ, που θεωρείται το ισχυρότερο φαβορί για να διαδεχθεί τον επόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας, αναμένεται τη Δευτέρα να παρουσιάσει λεπτομερώς το σχέδιό του για την παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στην καλύτερη κατανομή του πλούτου και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Μπέρναμ πρόκειται να παρουσιάσει ένα εκτεταμένο οικονομικό σχέδιο σε μια ιδιαίτερα σημαντική ομιλία, επιχειρώντας να ενημερώσει πολίτες, πολιτικούς συμμάχους αλλά και τις χρηματοπιστωτικές αγορές για το όραμά του, καθώς η πορεία του προς την εξουσία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό.

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Το επιτελείο του αναφέρει ότι θα παρουσιάσει ένα δεκαετές πλάνο με στόχο την επίτευξη «ποιοτικής ανάπτυξης σε κάθε νοικοκυριό», σε μια χώρα όπου, διαχρονικά, η οικονομική ισχύς και η πολιτική επιρροή συγκεντρώνονται κυρίως στο Λονδίνο και στη νότια Αγγλία.

Κατά την ομιλία του στο Μάντσεστερ -πόλη στην οποία υπηρέτησε ως δήμαρχος για εννέα χρόνια- αναμένεται να ανακοινώσει σχέδια για τη μεταφορά μέρους της πρωθυπουργικής δραστηριότητας στη βορειοδυτική Αγγλία. Παράλληλα, θα δεσμευτεί να ενισχύσει τις αρμοδιότητες των περιφερειακών δημάρχων στους τομείς της στέγασης, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης.

Ο Μπέρναμ επιδιώκει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο που ακολούθησε στο Μάντσεστερ, αξιοποιώντας συνδυαστικά δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις σε μεταφορές, κατοικία και κρίσιμες υποδομές.

Η ομιλία του αναμένεται επίσης να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών θέσεων εργασίας, τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών και την αναμόρφωση των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων ύδρευσης και ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες χαρακτηρίζει αναποτελεσματικές και δαπανηρές.

Ο Μπέρναμ έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τη συμβολή του στην αναζωογόνηση και την ανάπτυξη του Μάντσεστερ. Ωστόσο, δεν έχει συμμετάσχει σε βρετανική κυβέρνηση εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια και δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα μπορέσει να μεταφέρει το λεγόμενο «Μαντσεστεριανό μοντέλο» σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, γνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε επίσης παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο μετασχηματισμού της Βρετανίας -χρονικό ορίζοντα που αντιστοιχεί σε δύο πλήρεις κυβερνητικές θητείες- λίγο μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ αποχωρεί έπειτα από δύο χρόνια στην εξουσία, περίοδο που συνοδεύτηκε από πολιτικά λάθη τα οποία επηρέασαν αρνητικά την εικόνα του τόσο στο κόμμα όσο και στην κοινή γνώμη.

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Ο Μπέρναμ επέστρεψε στο βρετανικό Κοινοβούλιο μέσω αναπληρωματικής εκλογής στις 18 Ιουνίου και ορκίστηκε βουλευτής στις 22 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει μόλις αναδειχθεί ο διάδοχός του.

Μέχρι στιγμής, ο Μπέρναμ θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες εβδομάδες, καθώς κανένας άλλος υποψήφιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στη διαδικασία. Εάν αυτό δεν αλλάξει, αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία έως τις 20 Ιουλίου.

Παρότι θεωρείται πιο επικοινωνιακός και χαρισματικός σε σχέση με τον πιο συγκρατημένο Στάρμερ, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τις ίδιες βασικές προκλήσεις: μια οικονομία με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πιεσμένες δημόσιες υπηρεσίες και αυξημένο κόστος ζωής.

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Με πληροφορίες από BBC