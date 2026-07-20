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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός αποχώρησε από την ηγεσία δηλώνοντας ότι ολοκλήρωσε το έργο του και προσφέροντας την πλήρη στήριξή του στον διάδοχό του.

Ο Μπέρναμ προτίθεται να εφαρμόσει μια πιο σταθερή και υπεύθυνη πολιτική, επιδιώκοντας παράλληλα τον αυστηρότερο έλεγχο των εταιρειών κοινής ωφέλειας που υπολειτουργούν.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον νέο πρωθυπουργό παραμένει ο σχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου, καθώς οι επιλογές του για τα κορυφαία χαρτοφυλάκια προκαλούν έντονες συζητήσεις στο Εργατικό Κόμμα.

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Ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία, υποσχόμενος να «αναδιαμορφώσει» τη χώρα ώστε να εστιάσει πιο ξεκάθαρα σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κρίση του κόστους ζωής και οι υπηρεσίες που υπολειτουργούν.

Ο συνάδελφός του στο Εργατικό Κόμμα και απερχόμενος πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εκφώνησε τον αποχαιρετιστήριο λόγο του έξω από την έδρα της πρωθυπουργικής κατοικίας στην οδό Ντάουνινγκ 10, δηλώνοντας στους υποστηρικτές του ότι «το έργο μου ολοκληρώθηκε» και ότι αποχωρεί με «αξιοπρέπεια» και «χαμόγελο».

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Αφού υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον Βασιλιά Κάρολο, ο μονάρχης θα δεχθεί τον Μπέρναμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Στη συνέχεια ξεκινά το δύσκολο έργο για τον 56χρονο πολιτικό, που ως δήμαρχος του Μάντσεστερ απέκτησε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά».

Μόλις παρουσιάσει το υπουργικό του συμβούλιο —θέμα που αποτελεί ήδη αντικείμενο έντονης συζήτησης εντός του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος— θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μακρά λίστα προβλημάτων, που κυμαίνονται από την αναιμική οικονομική ανάπτυξη έως την κρίση του κόστους ζωής και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Ο Μπέρναμ θα παρουσιάσει την πορεία της νέας κυβέρνησης

Ο Στάρμερ, ο οποίος ανατράπηκε από τους βουλευτές του κόμματός του πριν από περίπου έναν μήνα, δήλωσε ότι η θητεία του ως πρωθυπουργός υπήρξε «το προνόμιο της ζωής μου» και ότι, καθώς παραδίδει τη σκυτάλη στον Μπέρναμ, του «εύχεται κάθε επιτυχία». «Έχει την πλήρη στήριξή μου», δήλωσε ο Στάρμερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Μπέρναμ θα εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα περιγράφει την πορεία για μια «πιο σταθερή και υπεύθυνη πολιτική». Παρουσιάζοντας την ανάληψη καθηκόντων ως μια στιγμή «αναστοχασμού», σκόπευε να δηλώσει ότι έφτασε η ώρα για ειλικρίνεια σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Βρετανία, καθώς και ότι μόνο η πολιτική σταθερότητα μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις.

Την Παρασκευή, ο Μπέρναμ χαρακτήρισε την εκλογή του στην ηγεσία των Εργατικών ως «την πιο σημαντική στιγμή αλλαγής στην πολιτική μας σκηνή εδώ και 40 χρόνια». Δεσμεύτηκε να αλλάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα, ώστε να βελτιωθεί άμεσα το βιοτικό επίπεδο και να μετασχηματιστεί η χώρα —που διψά για αλλαγή— σε έναν τόπο όπου «η ζωή θα είναι πιο οικονομικά προσιτή και όλοι οι άνθρωποι και οι περιοχές θα αναβαθμιστούν σε σχέση με τη σημερινή τους κατάσταση».

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Απηύθυνε το μήνυμα αυτό στους βουλευτές των Εργατικών, οι οποίοι τον θεωρούν έναν από τους ελάχιστους πολιτικούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν την απειλή του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK —του οποίου ηγείται ο βετεράνος υπέρμαχος του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ—, κάτι που αμφέβαλλαν αν θα μπορούσε να επιτύχει ο μη δημοφιλής Στάρμερ.

Η πρώτη πρόκληση για τον Μπέρναμ θα είναι ο σχηματισμός του υπουργικού του συμβουλίου και, ειδικότερα, η επιλογή του υπουργού Οικονομικών. Τριβές σε αυτή την κρίσιμη συνεργασία, στον πυρήνα της κυβέρνησης, έχουν οδηγήσει στο παρελθόν στην πτώση προηγούμενων κυβερνήσεων.

Ο Έντ Μίλιμπαντ, υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας και Κλιματικής Ουδετερότητας, ο οποίος αρχικά θεωρούνταν φαβορί για τη θέση, βρέθηκε στο στόχαστρο αρνητικών διαρροών, με αποτέλεσμα η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνά Μαχμουντ, να φαντάζει πλέον ως η επικρατέστερη για τη θέση.

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Την Παρασκευή, ο Μπέρναμ κάλεσε το κόμμα του να αγνοήσει τις «εικασίες», δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για τη σύνθεση της ομάδας του.

Οι πρώτες του αποφάσεις πολιτικής θα βρεθούν επίσης στο μικροσκόπιο.

Την Κυριακή, εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια που προέβλεπαν την υποχρεωτική κατοχή ψηφιακού εγγράφου ταυτοποίησης για όλους τους εργαζομένους· το εν λόγω μέτρο, το οποίο είχε σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, χαρακτηρίστηκε «φιάσκο» από διακομματική επιτροπή βουλευτών.

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Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αποφάσεις που αφορούν τη φορολογία και τις δαπάνες, τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και τις προβληματικές εταιρείες κοινής ωφέλειας, για τις οποίες ο Μπέρναμ επιδιώκει αυστηρότερο δημόσιο έλεγχο.

Η Thames Water, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της Βρετανίας, είναι επιβαρυμένη με χρέη και δέχεται έντονη κριτική για τις συχνές διαρροές λυμάτων. Τ

Την Κυριακή, η αναπληρώτρια ηγέτης των Εργατικών, Λούσι Πάουελ —σύμμαχος του Μπέρναμ— άφησε να εννοηθεί ότι η Thames Water θα μπορούσε να τεθεί υπό καθεστώς «ειδικών μέτρων», γεγονός που σημαίνει ότι θα λειτουργούσε υπό κυβερνητικό έλεγχο.

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«Θέλει να επαναπροσδιορίσει την εστίαση και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης —να στρέψει την προσοχή της κυβέρνησης στις δικές του προτεραιότητες, δηλαδή την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης και την ουσιαστική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας της χώρας και της οικονομίας», δήλωσε η ίδια στο Sky News.

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