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Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για τη θέση του αρχηγού του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Η πρόσφατη εκλογή του Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων αποτέλεσε τον καταλύτη για την παραίτηση του Στάρμερ και τη διεκδίκηση της ηγεσίας.

Ο υποψήφιος ηγέτης προωθεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης που εστιάζει στις δημόσιες επενδύσεις και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων εκτός του Λονδίνου.

Μια ενδεχόμενη εκλογή του Μπέρναμ θα τον φέρει αντιμέτωπο με σύνθετες προκλήσεις, όπως η οικονομική στασιμότητα και η εσωτερική πόλωση του κόμματος.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

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Για πολλούς, ο μέχρι πρότινος 55χρονος δήμαρχος του Μάντσεστερ, που συχνά τον αποκαλούν και «βασιλιά του Βορρά» (King of the North), Άντι Μπέρναμ είναι το φαβορί ενώ ήταν η εκλογή του στη προ ημερών ειδική εκλογική αναμέτρηση σε περιφέρεια του Μάντσεστερ η οποία του εξασφάλισε μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων και ο καταλύτης που οδήγησε στην έξοδο του Στάρμερ. Η συγκυρία ήταν κακθοριστική καθώς η έδρα στο κοινοβούλιο επιτρέπει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει όσο παρέμενε δήμαρχος.

Σημειώνεται πως μόλις λίγες ώρες μετά την παραίτηση Στάρμερ ο Μπέρναμ ανακοίνωση την υποψηφιότητας του για την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Ο «βασιλιάς του Βορρά»

Η πολιτική σταδιοδρομία του ξεκίνησε μέσα στους κόλπους του Εργατικού Κόμματος επί ηγεσίας Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν ενώ υπηρέτησε στα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού.

Από πολίς νωρίς, το 2010 και το 2015 προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναρριχιθεί στην θέση του αρχηγού του κόμματος. Παρά τις αποτυχίες όμως οι προσπάθειές του τον βοήθησαν να καταστεί μια πολύ ανανωρίσιμη πολιτικού φιγούρα στην πολιτική σκήνη της χώρας.

Το 2017 αποχώρησε από το βρετανικό κοινοβούλιο και εξελέγη δήμαρχος του Μάντσεστερ από όπου όμως κατάφερε να χτίσει ένα πολύ ισχυρό προφίλ στον βορρά της χώρας, η εμβέλεια του οποίου άρχισε να απλώνεται σε όλη τη χώρα.

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Διόλου τυχαίου πως ως δήμαρχος, έγινε γνωστός ως «Βασιλιάς του Βορρά» (εκ της γνωστής σειράς Game of Thrones) που εξέφραζε συχνά και έντονα την δυσαρέσκεια της βόρειας Αγγλίας απέναντι στη συγκέντρωση εξουσίας στο Λονδίνο.

Επίσης, είναι γνωστός για το πολιτικό του μοντέλο, γνωστό ως «Manchesterism» που συνδυάζει δημόσιες επενδύσεις, ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ενώ έχει ως στόχο την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών εκτός Λονδίνου.

Κατά πολλούς επίσης, ο Μπέρναμ είναι και ένας πολιτικός χαμαιλέοντας αφού πολλές φορές έχει μετακινηθεί από την μία πτέρυγα των εργατικών στην άλλη όπως πχ από αυτή του Μπλερ σε αυτή του Τζέρεμι Κόρμπιν.

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Για κάποιους αυτό το χαρακτηριστικό του θεωρείται απλά πολιτική ευελιξία για άλλους δείγμα οπορτουνισμού και πολιτικής ανωριμότητας.

Τι θα σημαίνει μια πρωθυπουργία του Μπέρναμ

Εάν τελικά εκλεγεί πρωθυπουργός εκτιμάται πως αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την τοπική αυτοδιοίκηση ωστόσο οι προκλήσεις είναι πολλές, όσο επιτυχημένος δήμαρχος και εάν ήταν ο Μπέρναμ και απαιτείται η διαχείριση πολλών σύνθετων ζητημάτων: οικονομική στασιμότητα, δημοσιονομική πίεση και έντονη πολιτική πόλωση δέκα χρόνια μετά το Brexit.

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Επίσης, θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικά ρεύματα μέσα στο Εργατικό Κόμμα, αποφεύγοντας τη διάσπαση μεταξύ της κεντροαριστεράς και της πιο ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας.

Μάλιστα έχει ήδη σπεύσει να προσαρμόσει ορισμένες θέσεις του, υιοθετώντας πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό και πιο προσεκτική ρητορική σε ζητήματα όπως το Brexit και η δημοσιονομική πολιτική.

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