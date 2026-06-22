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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός έκανε απολογισμό του κυβερνητικού του έργου, αναφέροντας την οικονομική ενίσχυση, τη μείωση του πληθωρισμού και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κόμματός του.

Ο ίδιος τόνισε ότι έλαβε την απόφαση αυτή με γνώμονα το καλό της χώρας, ενώ δεσμεύτηκε για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος

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Το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών και από την πρωθυπουργία, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ το πρωί της Δευτέρας.

«Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε ο κ. Στάρμερ. «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο». Ακολούθως, πραγματοποίησε έναν απολογισμό των κυβερνητικών πεπραγμένων.

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«Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», ανέφερε πριν ανακοινώσει την παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος.

«Αλλάξαμε τη ροή της ιστορίας. Αυξήσασμε την αξιοπιστία του κόμματος. Σταματήσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού. Δουλέψαμε σκληρά και φέραμε την αλλαγή. Να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και δες τι καταφέραμε σε μόνο δύο χρόνια. Μια οικονομία πολύ ισχυρότερη. Και μάλιστα με βάση τον πληθωρισμό που μειώθηκε. Φέραμε το τέλος της λιτότητας. Και φυσικά τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία. Φέραμε τη μεγαλύτερη περικοπή σε αμυντικές δαπάνες. Προστατεύουμε τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φήμη μας στον κόσμο έχει αποκατασταθεί. Υποστηρίζουμε την ουκρανία και τις αξίες μας».

Τώρα τίθεται το ερώτημα όχι ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά αν εγώ είμαι ο κατάλληλος για να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ακουσα το κόμμα μου. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είναι με γνώμονα το καλό της πατίδρας μου. Μίλησα με τον βασιλιά για να του ανακοινώσω την απόφασή μου. Η διαδικασία αποχώρησής μου ξεκινά απο τις 9 Ιουλίου. Θα φροντίσω να γίνει το πέρασμα της εξουσίας ομαλά».

Διαψεύσαμε όσους το πίστευαν, γιατί αλλάξαμε το κόμμα μας. Ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία.

Η δύσκολη αυτή προσπάθεια αλλαγής είχε έναν και μόνο σκοπό: όχι την εξουσία για χάρη της εξουσίας, αλλά τη βελτίωση της Βρετανίας. Τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χώρας, βασισμένης στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, όπου όλοι αναγνωρίζονται, όλοι έχουν αξία και όπου ο πλούτος και οι ευκαιρίες ανήκουν σε όλους και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους» είπε μεταξύ άλλων.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός λύγισε, τέλος, όταν αναφέρθηκε στη σύζυγο και τα παιδιά του: «Όταν θα φύγω από τη σημαντικότερη δουλειά, θα είμαι ο καλύτερος σύζυγος για τη σύζυγό μου που ήταν βράχος και για να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς των παιδιών μου».

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Ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου είναι πολύ χαμηλή, είχε επαναλάβει την Παρασκευή ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, όμως η πίεση συνέχισε να αυξάνεται το σαββατοκύριακο. Δεν έχει κάνει έκτοτε καμιά δήλωση.

Πολλοί δημοσιογράφοι είχαν πάρει θέσεις από νωρίς τα χαράματα σήμερα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης.

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Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι διαθέτει ισχυρότερη επικοινωνιακή ικανότητα και μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους από τον Στάρμερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είδε τη δημοτικότητά του να υποχωρεί σημαντικά.

Ο ίδιος ο Μπέρναμ φέρεται να υποστηρίζει μια ομαλή μετάβαση, προτείνοντας ο Στάρμερ να παραμείνει προσωρινά στην πρωθυπουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής.

Προς τον έβδομο πρωθυπουργό μετά το Brexit

Ο διάδοχος του Στάρμερ θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στη δεκαετία που ακολούθησε το δημοψήφισμα του Brexit.

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Από το 2016 μέχρι σήμερα, την πρωθυπουργία έχουν διαδοχικά αναλάβει ο Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ.