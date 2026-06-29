Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απίστευτη στιγμή σε podcast με πρωταγωνιστή τον Βρετανό ηθοποιό Ράιαν Τόμας έχει γίνει viral, καθώς μπέρδεψε τον απερχόμενο πρωθυπουργό της χώρας του, Κιρ Στάρμερ, με τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ, προκαλώντας γέλια και αμηχανία στο στούντιο.

Ο Ράιαν Τόμας έγινε θέμα συζήτησης στα social media μετά την εμφάνισή του στο podcast «At Home With The Thomas Bros», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τα δίδυμα αδέλφια του, Άνταμ και Σκοτ.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια χαλαρής συζήτησης για ταινίες τρόμου και παραγωγές βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα, ο 42χρονος ηθοποιός του «Coronation Street» προσπάθησε να αναφερθεί στη σειρά του Netflix «DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», αλλά μπέρδεψε τα ονόματα, λέγοντας: «Δεν μου αρέσουν οι πραγματικές ιστορίες τρόμου… όπως ο Κιρ Στάρμερ, όπως τον λένε…».

Ryan Thomas confuses UK Prime Minister Keir Starmer with serial killer Jeffrey Dahmer – before his brother Adam insists the notorious cannibal was called 'Jeffrey Llama' https://t.co/RBuPt35BcX June 25, 2026

Η ατάκα προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον αδελφό του, ο οποίος τον διόρθωσε λέγοντας ότι πρόκειται για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, ενώ λίγο αργότερα η συζήτηση πήρε ακόμη πιο κωμική τροπή, όταν ο Άνταμ Τόμας αποκάλεσε τον serial killer «Τζέφρι Λάμα», προκαλώντας ξέσπασμα γέλιου στο πάνελ.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με χρήστες να σχολιάζουν την απίστευτη σύγχυση ονομάτων και τη χαλαρή ατμόσφαιρα του podcast.