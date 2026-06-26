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Το θύμα υπέστη σοβαρό κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία, καταλήγοντας στο νοσοκομείο δέκα ημέρες μετά το περιστατικό παρά τις ιατρικές προσπάθειες.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη τον Μάιο του 2025, ενώ το Δικαστήριο του Λιντς του επέβαλε ποινή κάθειρξης 13 ετών και δέκα μηνών.

Η οικογένεια του θύματος δημοσιοποίησε βίντεο της επίθεσης, επιδιώκοντας να αναδείξει τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η ανεξέλεγκτη βία στην κοινωνία.

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Μια νύχτα διασκέδασης μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανείπωτη τραγωδία, όταν ένας 25χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του έπειτα από μία και μόνο γροθιά. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στο Πόντεφρακτ του Γουέστ Γιορκσάιρ, συγκλονίζει τη Βρετανία, ενώ η οικογένεια του θύματος έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της επίθεσης, με στόχο να αναδείξει τις καταστροφικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης βίας.

Ο 28χρονος Ντίλαν Μαξγουελ επιτέθηκε στον 25χρονο Λουκ Τόμπσον τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Νοεμβρίου 2023, έξω από χώρο διασκέδασης. Ο νεαρός πατέρας έπεσε στο έδαφος, υπέστη σοβαρό κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο δέκα ημέρες αργότερα.

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Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι συγγενείς του επιδιώκουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια στιγμιαία έκρηξη βίας.

🚨 Moment pub bouncer kills 25-year-old father with one punch in random street attack… then casually walks off and leaves him to die.



Grieving family release the raw footage to warn everyone.



Watch the lad stumbling back, hands up, clearly no threat… and this so-called… pic.twitter.com/bLpIcHAU0X June 25, 2026

Στο οπτικό υλικό, ο Τόμπσον εμφανίζεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Μαξγουελ σε δρόμο της περιοχής, όταν ο δεύτερος του επιτίθεται ξαφνικά και τον γρονθοκοπεί. Λίγο αργότερα, το θύμα προσπαθεί να σταθεί ξανά όρθιο, όμως ο καβγάς κλιμακώνεται και ο Μαξγουελ τον καταδιώκει στον δρόμο, προτού του καταφέρει δεύτερο, μοιραίο χτύπημα.

Η επίθεση αποδείχθηκε καθοριστική: ο 25χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, όπου στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή του, αν και δεν συνέβαλε στον θάνατό του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που εξετάστηκε στο Δικαστήριο του Λιντς, ο Μαξγουελ – ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης σε κλαμπ και πουλούσε και ναρκωτικά – είχε προηγουμένως πάρει ταξί και ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει στην οδό Front Street, προκειμένου να μιλήσει με γυναίκα που είχε γνωρίσει νωρίτερα στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν. Εκεί, όταν ο Τόμπσον πλησίασε το σημείο, σημειώθηκε η άγρια επίθεση.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που παρέλαβε τον δράστη, πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός, ενώ το θύμα φέρεται να εκστόμισε απειλές εναντίον του 28χρονου. Ωστόσο, μετά το χτύπημα, ο Ντίλαν Μαξγουελ εγκατέλειψε τον Λουκ Τόμπσον αβοήθητο στον δρόμο, όπου στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Ο δράστης διέφυγε με ταξί χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα, μέχρι τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 13 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Η οικογένεια του 25χρονου, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει το τρίτο του παιδί, μιλά για μια απώλεια που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό, ενώ η αστυνομία τονίζει ότι μια στιγμιαία έκρηξη βίας μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες.